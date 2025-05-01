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Boğaz'daki yalılar da satışa çıkarıldı! Deprem sonrası tercihler değişti 'Ciddi talep var'

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar arasında ciddi tedirginlik yaratırken evlerin depreme karşı dayanıklı olup olmadığı konusu da yeniden gündeme geldi. Evinin ya da evinin bulunduğu bölgenin güvenli olmadığını düşünenler ise farklı bölgelere veya evlere talep oluşturdu. Öyle ki Boğaz'daki bazı yalıların dahi satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Boğaz'daki yalılar da satışa çıkarıldı! Deprem sonrası tercihler değişti 'Ciddi talep var'
Hande Dağ

İstanbul'daki 6.2'lik deprem neyse ki yıkıcı olmadı ama korkusu bile yetti. Riskli bölgelerde yaşayanlar bahçeli evlere yöneldi. Boğazdaki bazı yalılar da satışa çıkarıldı. İşte depremin emlak sektörünü etkileri...

Show Haber'de yer alan habere göre; lüks konut uzmanı Şerif Nadi Varlı "Özellikle Sarıyer, Demirciköy, Uskumruköy, Zekeriyaköy bölgelerinde ciddi bir talep var" dedi.

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"RİSKLİ YAPILAR MEVCUT"

Deprem İstanbul'u salladı, sağlam yapılara talep arttı. Özellikle Boğazda yalısı olanları korku sardı. Varlı "Boğazdaki yalılar dahil olmak üzere riskli yapılar mevcut. Eğer çok büyük bir deprem olursa denizden gelecek bir tehlikede yalılar da tehlike altında" şeklinde konuştu.

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Uzmanlar Marmara kıyısındaki tehlikeye dikkat çekince milyarlık yalılar ilana çıkarıldı. Boğazda yaklaşık 600 yılı bulunduğu, bunların tarihinin 100 - 200 yıllık yani oldukça eski olduğu, son yaşanan depremle birlikte de tehlike çanlarının çalmaya başladığı belirtildi. Yalı sahipleri yalıları ilana çıkarttı.

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"EN UZAK NOKTA NERESİ?"

6.2 büyüklüğündeki deprem özellikle Avrupa yakasındaki sahil şeridinde bulunan semtlerde daha yoğun hissedildi. Varlı "Deprem olan noktaya İstanbul'da en uzak nokta neresi? Avrupa yakasında Sarıyer, Anadolu yakasında da Beykoz ve Şile en uzak noktalar" dedi.

Müstakil ve villa yaşamına talep artacağa benziyor. Artık İstanbul dışında yaşamak isteyenlerse pandemide olduğu gibi yönünü Ege'ye çevirdi. Özellikle de Bodrum'a. Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Her depremden sonra bu bir aklımıza gelir. Yapmaya çalışırız ama sonra unuturuz. Büyük ihtimal yine öyle olacak" dedi.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul yalı boğaz
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