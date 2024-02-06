Bu kez telefon değil! Tercih değişti, 10 yıl süre verdiler: Bu evler depremi saniyeler öncesinden haber veriyor

6 Şubat Kahramanmaraş ve 11 ili etkileyen depremlerin üzerinden tam 1 yıl geçti. Bir yılda bölgede yaralar hala sarılmaya çalışılıyor, kentler yeniden yapılandırılıyor. Bir yandan da Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük deprem için kentsel dönüşüm çalışmalarında gaza basıldı. Yaşanan deprem felaketleri sonrası ise vatandaşların tercihleri büyük ölçüde değişti. Deprem riskli bölgelerde yaşayanlar daha güvenlikli yerlere, konutlara taşınmaya başladı.

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, akıllı evlere her geçen ilginin arttığına dikkat çekerek, “İnşaat sektöründe yatırımcılar depremi saniyeler öncesi haber veren akıllı ve modern evlere yöneldi” dedi.

“AKILLI EV SİSTEMLERİNE İLGİ ARTIYOR”

Ev içinde vatandaşların yaşamı kolaylaştıran evlere tercihlerin arttığını belirten Duman, “Gelişen teknoloji ile birlikte akıllı ev sistemlerinin ismi de son zamanlarda fazlasıyla duyulmaya başladı. Akıllı ev sistemleri, vatandaşların oturduğu yerden tek tuş ile evdeki bütün teknolojik aletleri kullanabilmesine imkan sağlıyor. Bu sistemler, konforun yanı sıra deprem ve diğer afet durumlarına karşı dayanıklı yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Bu sistemler farklı sensörler yardımı ile bize birçok kategoride veri toplar. Akıllı Evler, geleneksel evlerden farklı olarak internet bağlantısı ve diğer iletişim teknolojilerini kullanarak evin işlevlerini otomatize eden ve kontrol edilebilir hale getiren bir sistemdir” diyen uzman isim, “Bu sistemler, ışıkları uzaktan açma, güvenlik kameralarını izleme, ısıtma ve soğutma sistemlerini uzaktan kontrol etme gibi imkanları bizlere sunuyor. Gayrimenkul sektöründe, akıllı evlerin popülaritesi giderek artıyor. Çünkü bu teknolojiler, konforu artırmanın yanı sıra enerji tasarrufu sağlarken, güvenlik önlemlerini de üst seviyeye çıkarıyor. Ev sahiplerine daha fazla kontrol ve görünürlük imkanı sağlıyor” şeklinde konuştu.

“FELAKETİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLMESİ ADINA ÇOK BÜYÜK BİR AVANTAJ”

Akıllı Ev Sistemleri’nin teknolojik anlamda insanlara çok fazla faydası olduğunu dile getiren Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, “Akıllı evlerde kullanılan bir sistem ise depremden saniyeler önce uyarı vermesi. Bu da vatandaşlarımızın belki saniyeler içinde ama tedbirlerini almasını sağlayacaktır” dedi.

“FİRMALARDA BU TEKNOLOJİYE AYAK UYDURMAYA BAŞLADI”

İnşaat firmaların akıllı ev teknolojisine dönmeye başladığının altını çizen Duman, “Bu tür yeniliklerle donatılan gayrimenkuller hem kullanmak için hem de yatırım için her geçen gün zirveye yükseliyor. Müşterinin tercihi konuma gelen akıllı evler, inşaat firmalarını da bu alana çekti. Akıllı ev üretmeye başlayan firma sayısı her geçen gün artıyor. Bu sisteme uymayan firmaların da belki bundan 5 yıl sonra piyasada tutunması mümkün olmayacaktır. Vatandaşlar özellikle konfor ve güvenlik açısından oturacakları evlere güvenmek istiyor. Bu imkanı onlara sağlayacak olan firmalarda sektörde adından söz ettirecek konuma gelecektir diye düşünüyorum” diye konuştu.

Fayda ve konfordan ziyade hayati tehlike durumlarında bizlere gerektiği durumlarda uyarılar veriyor. Örneğin, deprem anında ya da depremden birkaç saniye önce bizi ikaz ediyor. Bundan dolayı bu sistemler felaketin önüne geçilebilmesi adına çok büyük bir avantaj. Biz gayrimenkul uzmanları olarak akıllı evlerin ileride daha da artacağını ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapılacak evlerin çoğunun akıllı ev sistemi ile donatılacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. (İHA)

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





