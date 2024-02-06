FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Bu kez telefon değil! Tercih değişti, 10 yıl süre verdiler: Bu evler depremi saniyeler öncesinden haber veriyor

Bu kez telefon değil! Tercih değişti, 10 yıl süre verdiler: Bu evler depremi saniyeler öncesinden haber veriyor

06.02.2024 11:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeterli sinyal alındığında depremin merkezüssü tespit edilip bölgeye yakın yerlerdeki telefonlara deprem uyarısı alarmı gidiyordu. Cep telefonlarının yanına şimdi bir de depremi önceden bildiren akıllı evler eklendi. Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin birinci yılında Türkiye’nin yeniden yapılanması devam ederken vatandaşların tercihlerinin değiştiği ifade edildi. Sektör temsilcileri 10 yıllık süre verdi.

Bu kez telefon değil! Tercih değişti, 10 yıl süre verdiler: Bu evler depremi saniyeler öncesinden haber veriyor

6 Şubat Kahramanmaraş ve 11 ili etkileyen depremlerin üzerinden tam 1 yıl geçti. Bir yılda bölgede yaralar hala sarılmaya çalışılıyor, kentler yeniden yapılandırılıyor. Bir yandan da Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük deprem için kentsel dönüşüm çalışmalarında gaza basıldı. Yaşanan deprem felaketleri sonrası ise vatandaşların tercihleri büyük ölçüde değişti. Deprem riskli bölgelerde yaşayanlar daha güvenlikli yerlere, konutlara taşınmaya başladı.

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, akıllı evlere her geçen ilginin arttığına dikkat çekerek, “İnşaat sektöründe yatırımcılar depremi saniyeler öncesi haber veren akıllı ve modern evlere yöneldi” dedi.

iStock-1166155412

“AKILLI EV SİSTEMLERİNE İLGİ ARTIYOR”

Ev içinde vatandaşların yaşamı kolaylaştıran evlere tercihlerin arttığını belirten Duman, “Gelişen teknoloji ile birlikte akıllı ev sistemlerinin ismi de son zamanlarda fazlasıyla duyulmaya başladı. Akıllı ev sistemleri, vatandaşların oturduğu yerden tek tuş ile evdeki bütün teknolojik aletleri kullanabilmesine imkan sağlıyor. Bu sistemler, konforun yanı sıra deprem ve diğer afet durumlarına karşı dayanıklı yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“Bu sistemler farklı sensörler yardımı ile bize birçok kategoride veri toplar. Akıllı Evler, geleneksel evlerden farklı olarak internet bağlantısı ve diğer iletişim teknolojilerini kullanarak evin işlevlerini otomatize eden ve kontrol edilebilir hale getiren bir sistemdir” diyen uzman isim, “Bu sistemler, ışıkları uzaktan açma, güvenlik kameralarını izleme, ısıtma ve soğutma sistemlerini uzaktan kontrol etme gibi imkanları bizlere sunuyor. Gayrimenkul sektöründe, akıllı evlerin popülaritesi giderek artıyor. Çünkü bu teknolojiler, konforu artırmanın yanı sıra enerji tasarrufu sağlarken, güvenlik önlemlerini de üst seviyeye çıkarıyor. Ev sahiplerine daha fazla kontrol ve görünürlük imkanı sağlıyor” şeklinde konuştu.

iStock-1692478449

“FELAKETİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLMESİ ADINA ÇOK BÜYÜK BİR AVANTAJ”

Akıllı Ev Sistemleri’nin teknolojik anlamda insanlara çok fazla faydası olduğunu dile getiren Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, “Akıllı evlerde kullanılan bir sistem ise depremden saniyeler önce uyarı vermesi. Bu da vatandaşlarımızın belki saniyeler içinde ama tedbirlerini almasını sağlayacaktır” dedi.

“FİRMALARDA BU TEKNOLOJİYE AYAK UYDURMAYA BAŞLADI”

İnşaat firmaların akıllı ev teknolojisine dönmeye başladığının altını çizen Duman, “Bu tür yeniliklerle donatılan gayrimenkuller hem kullanmak için hem de yatırım için her geçen gün zirveye yükseliyor. Müşterinin tercihi konuma gelen akıllı evler, inşaat firmalarını da bu alana çekti. Akıllı ev üretmeye başlayan firma sayısı her geçen gün artıyor. Bu sisteme uymayan firmaların da belki bundan 5 yıl sonra piyasada tutunması mümkün olmayacaktır. Vatandaşlar özellikle konfor ve güvenlik açısından oturacakları evlere güvenmek istiyor. Bu imkanı onlara sağlayacak olan firmalarda sektörde adından söz ettirecek konuma gelecektir diye düşünüyorum” diye konuştu.

yjögjö

Fayda ve konfordan ziyade hayati tehlike durumlarında bizlere gerektiği durumlarda uyarılar veriyor. Örneğin, deprem anında ya da depremden birkaç saniye önce bizi ikaz ediyor. Bundan dolayı bu sistemler felaketin önüne geçilebilmesi adına çok büyük bir avantaj. Biz gayrimenkul uzmanları olarak akıllı evlerin ileride daha da artacağını ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapılacak evlerin çoğunun akıllı ev sistemi ile donatılacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. (İHA)
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOBB duyurdu: Sanayide çalışan sayısı 4 milyona yükseldiTOBB duyurdu: Sanayide çalışan sayısı 4 milyona yükseldi
Gayrettepe-Kağıthane Metro hattında 24 bin yolcu taşındıGayrettepe-Kağıthane Metro hattında 24 bin yolcu taşındı
TESK Başkanı Palandöken: Yeniden ayağa kalkacağızTESK Başkanı Palandöken: Yeniden ayağa kalkacağız
Anahtar Kelimeler:
deprem
En Çok Okunan Haberler
Gökhan Zan 6 Şubat anma töreninde küplere bindi

Gökhan Zan 6 Şubat anma töreninde küplere bindi

İstanbul'da binlercesi aktif! "Bir köyü tamamen ortadan kaldırdı"

İstanbul'da binlercesi aktif! "Bir köyü tamamen ortadan kaldırdı"

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başlıyor!

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başlıyor!

21 yıllık tazminatı yakan söz! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor

21 yıllık tazminatı yakan söz! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor

Döviz ve borsada rekor günü! 33 lirayı bile aştı

Döviz ve borsada rekor günü! 33 lirayı bile aştı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.