Bungalov ev nedir, özellikleri nelerdir? Bungalov ev nasıl yapılır?

Türkiye’deki ev tipleri son derece çeşitlilik gösterir. Farklı bölgelerde, farklı şehirlerde yaşayan farklı beklentilere sahip insanlar ihtiyaçları doğrultusunda farklı yapı tiplerine ilgi göstermektedirler. Daha çok apartman dairelerinin, villaların, bahçeli evlerin, dubleks konutların, sitelerin, müstakil evlerin tercih edildiği Türkiye’de son dönemlerde bungalovlar da çeşitli gerekçelere bağlı olarak tercih edilmeye başlanmıştır.

Bungalov nedir?

Tek katlı ev tiplerinden biri de bungalov olarak isimlendirilen ev tipleridir. Sundurma ile örtülmüş olan bir verandaya da sahip olan bungalov evler ya 1 ya da 1,5 katlı olarak inşa edilen müstakil yapılar arasında yer alır.

Bungalov evler çeşitli özeliklere sahiptir ve genel olarak tahtadan ya da tahtaya benzer hafiflikte bir malzeme kullanarak yapılırlar. Özellikle de tatil yerlerinde ya da orman içi bölgelerde çok sık tercih edilen ev türlerinden biridir.

Dünya genelinde bungalov ev olan yerler oldukça çoğunluktadır. Sadece tatil yerlerinde ya da orman içlerinde değil, uygun kabul edilen birçok alanda bungalov ev inşa edilebilmektedir.

Bungalov tarzında inşa edilen evlerin hem iç yapısı hem de dış yapısı diğer ev tiplerinden çok daha farklıdır. Genel olarak tek katlı yapılan bungalov evler, diğer ev tiplerinden farklı birçok özelliğe ve avantaja sahiptir.

Bungalov ne demektir?

Bungalov kelime anlamı olarak bengal tarzında ev ifadesini karşılamak amacı ile ortaya çıkmıştır. Amerika’da öncelikle bir tatil mimarisi amacı ile kullanılmış ve özellikle 1900’lü yılların başında son derece popüler olmuştur.

Bangla kelimesinden türemiş olan bungalov kelimesi Bengal anlamına gelmektedir. Eliptik olarak da bengal tarzında bir ev anlamında kullanılır. Özellikle de sanat açısından ve el sanatları hareketi ile gündeme gelmiştir.

Bungalov özellikleri nelerdir?

İlk kez Hindistan’da İngilizler tarafından inşa edildiği bilinen bungalov tarzındaki evlerin belli başlı bazı özellikleri vardır. Buna göre, bungalovun özellikleri şunlardır:

Tek ya da 1,5 katlıdır.

Bahçe ile ya da doğal orman veya kırlık alanlarla çevrilidir.

Rahat yaşam tarzına uygun yapılır.

Genel olarak yazlık tatil yerleri için kullanılır.

Bungalov ev özellikleri nelerdir?

Bungalov evler yapıları ile olduğu kadar kullanıldığı malzeme açısından da diğer ev tiplerinden ayrılır. Müstakil ev sınıfına girseler de bilinen müstakil ev özelliklerinden bazı farklılıkları bulunur. Bu farklılıklar ve bungalov tipi evlerin fiziksel özellikleri şunlardır:

Ahşap malzeme ya da ahşap hafifliğinde benzeri bir malzeme ile yapılır.

-Doğa ile uyumlu olacak şekilde yapılır.

Metrekareleri oldukça küçüktür.

Az maliyetli olarak yapılır.

Az sayıda küçük odaları vardır.

Yatak odaları büyüktür.

Bungalov ev nasıl yapılır?

Bungalov tarzı evler yapmak için dikkate alınması gereken bazı noktalar vardır. Çatı yüksekliklerinin hesaplanması bunlardan biridir. Çatı yükseklikleri hesaplandıktan sonra belirlenen alanın farklı noktalarına ahşap malzemeden direkler yapılır. Bu direkler tıpkı betondan yapılan evlerdeki kolonlar gibi görev görür.

Ahşap direklerin dikilmesinden sonra çatı inşaatı aşamasına geçilir. Bungalov evin çatısı dikilen ahşap direklerin üzerine oturtulur. Bir bungalov ev yapmak ya da yaptırabilmek için gerekli bazı koşullar da bulunur.

Bungalov nasıl yapılır?

Her araziye ya da her alana bungalov ev yapılamaz. Bunun için öncelikle yetkili olan birimlerden gerekli olarak gösterilen izinlerin alınması önemlidir. İzinler alındıktan sonraki aşamada ise belirlenen arazinin %5'lik olan ilk kısmına bungalov yapılmasına başlanabilir.

Orman içinde, kırlık alanlarda, doğal yaşam şartları içinde yaşamak isteyen kişilere son derece uygun olan bungalov evlerin yapımı, uygun ve izni bulunan her alanda mümkün olur.

Bungalov ev nerede var?

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de birçok alanda, şehirde ve bölgede bungalov evler vardır. Bazı tatil köylerinin içinde de yapılan bungalov tipi evler ya da odalar doğanın içinde konumlanan yerlerde görülür.

Ülkemizde en çok Adrasan, Olimpos, Sapanca, Ağva, Kaz Dağları, Polonezköy civarında görülen bungalov evler zemin üzerine dikilen direkler ile ve zeminden çok az bir yükseklik hesaplanarak inşa edilir.





