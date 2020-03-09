Bursa Yıldırım kura çekilişi canlı izle: Kura sonuçları belli oluyor

TOKİ’nin çok sayıdaki toplu konut projesi için yapılan kura çekilişlilerinden biri bugün Bursa'da gerçekleştiriliyor. Bugün Bursa’daki çekilişi yapılan iki projeden biri olan Yıldırım ilçesindeki 150 konuttan oluşan projeye başvuran binlerce kişi, isimlerinin çıkması umuduyla kura çekilişini canlı izleyecek.

BURSA YILDIRIM 150/100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ Bursa Yıldırım canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati 13.00)

TOKİ Bursa yıldırım canlı çekiliş - Twitter

BURSA YILDIRIM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

13.00’da başlayacak çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Yani isim listesinin yayımlanması akşamüstünü bulabilir. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ Bursa Yıldırım kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 13.00)