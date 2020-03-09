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TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları canlı izle: 250 konutluk çekiliş!

EMLAK HABERLERİ  | 09.03.2020 10:29 | Son Güncelleme

TOKİ’nin toplu konut projelerinin kura çekimleri devam ediyor. Bugün Bursa Kestel'de 250 konutluk büyük bir toplu konut projesinin kura çekimi yapılıyor. Kuraya başvuran 100 bin kişi çekimi ya Tofaş Spor Salonu’nda ya da online canlı yayın ile izliyor. İşte TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları canlı yayını...

TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları canlı izle: 250 konutluk çekiliş!

Bursa’da gözler 250 konutluk Kestel toplu konut projesi kura çekiminde. Tofaş Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kura ile bugün 175 adet 2+1 ve 75 adet 3+1 daireleri satın alma hakkına sahip olacaklar belirlenecek. İşte Kestel’de bir konut için başvuranların takip edebileceği TOKİ Kestel kura sonuçları canlı yayını...

TOKİ KESTEL KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN

BURSA KESTEL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

10.00’da başlayan çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Yani isim listesinin yayımlanması akşamüstünü bulabilir. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ Bursa Kestel kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 10.00)

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BAŞVURULARI ALINMAYA DEVAM EDEN TOKİ PROJELERİ

TOKİ’nin Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi, Ankara’nın Mamak, Sincan ve Keçiören; Bitlis’in Merkez; Balıkesir ili; Bursa’nın Orhaneli ilçesi; Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi, Çankırı’nın Orta, Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki toplu konut projeleri için başvuru dönemi Ağustos ayına kadar devam edecek.

YENİ BAŞVURULARIN TARİHLERİ BELLİ OLUYOR

Balıkesir, Çanakkale, Çorum illerinin ilçelerinde yapılacak toplu konut projeleri için Mart ve Nisan aylarında başvurular alınmaya başlanacak. İlinizdeki TOKİ projelerine dair detayları yine TOKİ’nin resmi sayfasından öğrenebilirsiniz.

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