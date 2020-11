Çanakkale Köprüsü emlak fiyatlarında yükselişe neden oldu

SATIŞLAR HIZLA DEVAM ETMEKTE'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrasya yakasında bulunan Lapseki ilçesinde faaliyet gösteren emlakçı Burhan Kaya ise, "Lapseki konum itibariyle hemen boğazın karşı tarafında kalıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş güzergahında. Arazi satışları bölgemizde hızla devam etmekte. Bölgemize Türkiye´nin her tarafından yatırımcı talepleri çok fazla geliyor. Gerek arsa gerekse tarla olarak. Burada arazi fiyatları her geçen gün değişkenlik gösterse de yine de 2016´dan sonra hali hazırda alınabilecek fiyatlar her zaman devam ediyor. Köprü yapımı başladıktan sonra tarlada dönüm, arsada metrekare birim fiyatları olarak değerlendirirsek eğer; yüzde 150´nin üzerinde, kimi yerde yüzde 200 ve yüzde 300´lere ulaşan değer artışı yaşanmakta. Bu artışlar mümkündü oldu ama hala alınabilecek seviyede. Hala talep var. Türkiye´nin hemen hemen her yerinden talep var, gelmeye de devam ediyor. Biliyorsunuz pandemi de çok etkiledi. Örneğin 5 ila 10 arası dönüm fiyatı değişirken, bugün bölgemizde Lapseki´nin köyleri dahil olmak üzere en düşük tapu; dönümü 5 bin liradan başlayıp, boğaz yakasına geldiğimizde 300 bin liraya çıkar oldu. 50 ila 55 lira olan arsa metrekareleri de şu an en düşük köy merkezleri dahil olmak üzere metrekaresi 100 liradan boğazın konumuna göre maksimum 2 bin liraya kadar değişiyor. Köprü bittikten sonra fiyatların, köprünün öncesindeki vaatlerin üstüne çıkacağını düşünüyoruz. Bölge sürekli artış gösterecek. Bu bölge proje bölgesi. Bölgede proje bitmiyor. Çanakkale yatırım açısından sürekli artış gösteren bir bölge" dedi.

(DHA)