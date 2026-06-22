Çankırı’da konut satışları geriledi: Mayısta 167 satış gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Mayıs ayında Çankırı genelinde konut satışları 167 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 58 adet azaldı. Mayıs ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 30 adet olarak açıklandı.

İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 3 adet azaldı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 18,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 11 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 19 tanesi ise ikinci el satış oldu. Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 55 adet azalarak 137 adet oldu. Mayıs ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 82,0 oldu.

Mayıs ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 32 adet artarak 66 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 39,5 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 90 adet azalarak 101 adet oldu. Çankırı’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 60,5 oldu.

Kaynak: İHA