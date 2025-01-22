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'Ceza ev sahiplerine kesilsin' 101 milyon TL'ye tepkililer! 'O söylentiyle bile fiyat artırdılar'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
22.01.2025 11:06
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın ilan fiyatlarında fahiş artış yaptığı gerekçesiyle emlak işletmelerine ceza uygulandığını açıklaması sonrası Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, cezaların haksız yere emlakçılara kesildiğini iddia etti. Çağlar, fiyat artışlarının asıl sorumlusunun ev sahipleri olduğunu belirtip "Ceza kesilecekse, ev sahiplerine kesilmeli" dedi. Çağlar "Bir söylenti çıktı; banka kredileri düşecek denildi. Ardından ev sahipleri fiyat artırmaya başladı" şeklinde konuştu.

'Ceza ev sahiplerine kesilsin' 101 milyon TL'ye tepkililer! 'O söylentiyle bile fiyat artırdılar'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ilan fiyatlarında fahiş artış yaptığı tespit edilen bin 12 emlak işletmesine toplamda 101 milyon 200 bin TL idari para cezası uygulandığını duyurmasının ardından, Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar'dan dikkat çeken bir tepki geldi. Çağlar, fahiş fiyat artışlarının asıl sorumlusunun ev sahipleri olduğunu belirterek, cezaların ev sahiplerine kesilmesi gerektiğini savundu.

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"NİHAİ KARARI EV SAHİPLERİ VERİR"

İsmail Çağlar, emlakçıların ilan fiyatları üzerinde herhangi bir inisiyatifi olmadığını vurgulayarak, şu açıklamayı yaptı: "Biz emlak danışmanları, ev sahiplerinin talimatları doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Ev sahibinin belirlediği fiyatın üzerine ya da altına bir şey koymamız mümkün değil. Emlakçılar aynı zamanda eksperlik yapar; bir evin piyasa değerini araştırıp ev sahibine bildirir. Ancak nihai kararı ev sahipleri verir. Bu nedenle, fiyat artışlarından bizleri sorumlu tutarak ceza kesilmesi haksızlık."

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Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili mutlaka bir denetleme yapılması gerektiğini belirten Antalya Emlakçılar Odası Başkanı Çağlar, cezaların sorumlu taraflara uygulanmasının daha adil olacağını söyledi.

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"KESİLECEKSE CEZA EV SAHİPLERİNE KESİLMELİ"

Çağlar, "Eğer suçumuz varsa ceza kesilsin, kesilmesin demiyoruz. Fakat suçumuz varsa suç oranına göre ceza kessinler. Burada bizim fiyat artışıyla alakalı hiçbir suçumuz yok. Bizi resmen günah keçisi ilan ettiler. İlan sitelerine koyduğumuz ilanlar ev sahipleri dedikten sonra koyuluyor. Kesilecekse ceza ev sahiplerine kesilmeli” dedi.

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"EV SAHİPLERİ DEDİKODULARLA BİLE FİYAT ARTIRIYOR"

Ev sahiplerinin, ekonomideki spekülatif gelişmelere dayanarak fiyat artırdığına dikkat çeken Çağlar, yakın zamanda banka kredileriyle ilgili çıkan dedikoduların bile fiyatların artmasına neden olduğunu belirtti.

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Çağlar, "Bir söylenti çıktı; banka kredileri düşecek denildi. Hemen ardından ev sahipleri fiyat artırmaya başladı. Bu durum tamamen onların inisiyatifinde. Bizim bu artışlarla hiçbir ilgimiz yok. Hatta maaş zamları gibi ekonomik gelişmeler de kira fiyatlarını tetikliyor. Memur maaşlarına zam haberlerinden sonra bile ev sahipleri yüzde 50'ye varan oranlarda kira artışı yaptı” ifadelerini kullandı.

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ANTALYA'DAKİ KONUT SORUNU

Antalya'da konut fiyatlarının yüksekliğine de değinen Çağlar, şehirdeki yoğun göç ve inşaat sektörünün yavaşlamasının kira ve satış fiyatlarını artırdığını ifade ederek, şu ifadelere yer verdi: "Antalya, dünyanın her yerinden göç alıyor. Bu durum kiralık ev bulmayı zorlaştırıyor. Şu anda şehirde en düşük kira bedeli 12-13 bin TL civarında. Bölgeye ve denize yakınlığa göre bu rakamlar daha da artıyor.”

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"ŞU AN KONUT ALIMI İÇİN UYGUN BİR ZAMAN”

Vatandaşları konut alımı konusunda uyaran Çağlar, ev fiyatlarının ilerleyen günlerde daha da artabileceğini dile getirdi. Çağlar, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Faiz oranları biraz daha düşerse, ev fiyatlarında tekrar bir yükseliş yaşanabilir. Ancak enflasyona göre baktığımızda ev fiyatlarının aslında yüksek olmadığını görüyoruz. Düşük faiz oranları, fiyat artışlarını tetikleyen en büyük nedenlerden biri. Bu nedenle şu an konut alımı için uygun bir zaman."

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Hissenet
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Ceza Emlakçı konut fiyatları Kira ev sahibi emlak ev fiyatları satılık daire satılık ev
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