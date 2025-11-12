FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emlak vergisi için 'çözüm önerisi' açıklaması! 'Şimdiden hayırlı olsun'

Emlak vergileri bir süredir vatandaşın ve siyasetin gündeminde. Emlak vergileri ile ilgili harekete geçileceğine dair sinyaller gelirken son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir açıklama yaptı.

Hande Dağ

Emlak vergilerindeki artış bir süredir gündemin çokça konuşulan konuları arasında yer alıyor. Artışa tepkiler gelirken emlak vergilerine yönelik düzenleme de gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emlak vergilerine dair açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili çeşitli tepkiler yükseliyor. Bilhassa CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Bu artışlar doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez.

Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimizin takdirine sunacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun"

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Emlak vergisi
