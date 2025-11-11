Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Kasım 2025

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kira zammı ne kadar? Kasım kira artış oranı belli oldu! Kiracı ve ev sahipleri kiraya yapılacak zam için açıklanan oranı araştırıyor. Kira zam oranı için belirleyici olan 12 aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle kasım ayında kira artışı yapacaklar için rakam ortaya çıktı. Kiracı ve ev sahiplerinin araştırdığı ve beklediği enflasyon oranının belli olmasıyla ev sahipleri kasım ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte kasım kira zam oranı 2025, kasım kira zammı hesaplama ile ilgili son durum...

KASIM KİRA ZAM ORANI 2025 NE KADAR OLDU?

Ekim ayı kira artış oranı yüzde 38,36 olmuştu. Ancak bilindiği üzere ev sahipleri tavan zam oranı olarak açıklanan bu rakamın altında da zam yapabiliyor. Hem ev sahipleri hem de kiracılar kasım ayı kira zam oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık enflasyona göre kasım kira artış oranı belli oldu.

KASIM KİRA ZAMMI

Kasım 2025 kira zammı oranına göre ev sahipleri kasım ayında kiralarına en fazla yüzde 37,15 oranında zam yapabilecek. Ev sahipleri ve kiracıların araştırdığı kasım 2025 kira zam oranı belli olmasıyla birlikte kiracılar da yeni kiralarını hesaplamaya başladı. Peki, kira zammı nasıl hesaplanır?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Ev sahipleri için uygun bir oran Kiracılar için fazla bir oran Piyasa koşullarına göre makul Benim için önemli değil Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Yeni kira zammı hesaplama işlemi açıklanan yüzde 37,15 orana göre şu şekilde yapılıyor: