FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Kasım 2025

Kasım kira zam oranı 2025... Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ev sahipleri ve kiracıların merakla beklediği kira zammı belli oldu. Tavan kira artış oranını belirleyen enflasyon verisi açıklanınca kasım kira zammı da netleşti. Peki, kasım ayı kira artış zam oranı yüzde kaç oldu? Yeni kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren Kasım 2025 kira zam oranı ile ilgili tüm merak edilenler...

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Kasım 2025
Hande Dağ

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | Kira zammı ne kadar? Kasım kira artış oranı belli oldu! Kiracı ve ev sahipleri kiraya yapılacak zam için açıklanan oranı araştırıyor. Kira zam oranı için belirleyici olan 12 aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle kasım ayında kira artışı yapacaklar için rakam ortaya çıktı. Kiracı ve ev sahiplerinin araştırdığı ve beklediği enflasyon oranının belli olmasıyla ev sahipleri kasım ayında en fazla yüzde kaç zam yapabileceklerini öğrendi. Peki, bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte kasım kira zam oranı 2025, kasım kira zammı hesaplama ile ilgili son durum...

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Kasım 2025 1

KASIM KİRA ZAM ORANI 2025 NE KADAR OLDU?

Ekim ayı kira artış oranı yüzde 38,36 olmuştu. Ancak bilindiği üzere ev sahipleri tavan zam oranı olarak açıklanan bu rakamın altında da zam yapabiliyor. Hem ev sahipleri hem de kiracılar kasım ayı kira zam oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık enflasyona göre kasım kira artış oranı belli oldu.

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Kasım 2025 2

KASIM KİRA ZAMMI

Kasım 2025 kira zammı oranına göre ev sahipleri kasım ayında kiralarına en fazla yüzde 37,15 oranında zam yapabilecek. Ev sahipleri ve kiracıların araştırdığı kasım 2025 kira zam oranı belli olmasıyla birlikte kiracılar da yeni kiralarını hesaplamaya başladı. Peki, kira zammı nasıl hesaplanır?

Mynet Anket Kasım 2025 Kira Artış Oranı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Ev sahipleri için uygun bir oran
Kiracılar için fazla bir oran
Piyasa koşullarına göre makul
Benim için önemli değil
Bu anket 11 saat 13 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Kasım 2025 3

KASIM KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

Yeni kira zammı hesaplama işlemi açıklanan yüzde 37,15 orana göre şu şekilde yapılıyor:

Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? KİRA ARTIŞ ORANI | Kira zam oranı ve kira zammı hesaplama Kasım 2025 4

  • Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
  • Artış Oranı: Yüzde 37,15
  • Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 715 TL
  • Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL
  • Artış Oranı: Yüzde 37,15
  • Aylık Yeni Kira Tutarı: 20.572,5 TL
  • Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
  • Artış Oranı: Yüzde 37,15
  • Aylık Yeni Kira Tutarı: 27 bin 430 TL
  • Mevcut Kira Bedeli: 25 bin TL
  • Artış Oranı: Yüzde 37,15
  • Aylık Yeni Kira Tutarı: 34.287,5 TL
  • Mevcut Kira Bedeli: 30 bin TL
  • Artış Oranı: Yüzde 37,15
  • Aylık Yeni Kira Tutarı: 41.145 TL
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hasat başladı: O ilin ekonomisine 520 milyon TL katkı! Hasat başladı: O ilin ekonomisine 520 milyon TL katkı!
Tarım Kredi'ye Tchibo kahve geliyor!Tarım Kredi'ye Tchibo kahve geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Kira artış oranı Zam Kira kira zam oranı kira zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.