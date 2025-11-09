FİNANS

Hareketlilik başlayınca peş peşe zam geldi 'Normal değil' Konut fiyatları uyarısı

Konut piyasasında hareketlilik yaşanırken bir yandan da inşaat malzemelerine art arda gelen zamlar dikkat çekti. Demirin tonunun 30 TL'yi aştığı, çimento ve beton fiyatlarında da artışlar yaşandığı belirtiliyor. Müteahhitler "Keyfi zamlar sektörü çökertiyor" ifadelerini kullanırken girdi maliyetlerinde yaşanan yükselişlerin üretimi yavaşlatıp yeni konut fiyatlarını artıracağını belirttiği aktarıldı. Söz konusu zamların sosyal konut hamlesi öncesinde yapılmasının da dikkat çektiği kaydedildi.

Hande Dağ

Dönem dönem farklı sektörlerde yaşanan hareketlilik ve canlılık durumunda, fırsatçıların da ortaya çıkması sık sık gündem oluyor. Otomobil, altın ve arsa piyasasında talep doğrultusunda buna benzer olaylar yaşanırken son olarak da benzer bir tablo inşaat sektöründe meydana geldi.

ART ARDA ZAMLAR GELDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; son aylarda konut piyasasında yaşanan canlanma ve devletin 500 bin konutluk sosyal konut projesi hazırlıklarının, inşaat malzemelerine olan talebi artırdığı kaydediliyor. Fakat bu süreçte döviz kurlarında ciddi bir hareketlilik olmamasına ve ham maddelerde kayda değer bir artış görülmemesine karşın demir, çimento ve diğer temel inşaat malzemelerine art arda zamlar geldiği belirtiliyor.

"BİR ANDA FİYATLARIN ARTMASI NORMAL DEĞİL"

Sektör temsilcilerinin, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının ekonomik nedenlerle açıklanamayacağını savunduğu aktarıldı. Çok sayıda müteahhidin, fiyat yükselişlerinin 'piyasa canlanır canlanmaz' ortaya çıkan yapay maliyet artışlarını olduğunu iddia ettiği belirtildi. Demir, beton ve çimento gibi temel yapı malzemelerindeki zamlar, konut üretim maliyetlerini artırıp yeni konut fiyatlarına da direkt olarak yansıyabiliyor.

Müteahhitlerin de söz konusu artışların sektörde yavaşlamaya neden olup yeni proje ertelemelerine yol açabileceği yönünde uyarı yaptığı aktarılıyor. Açıklamalarda "Döviz yerinde sayarken, üretim maliyetleri sabitken bir anda fiyatların artması normal değil. Bu sektöre zarar veriyor. Yeni proje yapmak zor hale geliyor. Üretim maliyetlerinin artması direkt son tüketiciye yansıyor" ifadeleri kullanıldı.

FİYATLARDA SERT YÜKSELİŞ

Demir fiyatlarının son günlerde tarihi seviyelere tırmandığı, İstanbul'da bir ton ince demirin fiyatının 30 bin 700 TL'ye çıktığı, üretim merkezlerinden Karabük'te dahi ton fiyatının 30 bin TL sınırına dayandığı belirtiliyor. Fiyatlardaki söz konusu sert artışın sektörde şok etkisi oluşturduğu kaydedilirken uzmanların da döviz kurlarında veya enerji maliyetlerinde kayda değer bir artış olmamasına rağmen bu zammın ekonomik nedenlerle açıklanamayacağını vurguladığı aktarıldı.

DİĞER TEMEL YAPI MALZEMELERİNE DE YANSIDI

Demirde yaşanan bu yükselişin etkisinin diğer temel yapı malzemelerine de yansıdığı belirtiliyor. Çimento ve beton fiyatlarında da artış trendinin başladığı kaydedilirken müteahhitlerin de kamu projeleri ve kentsel dönüşüm alanlarındaki maliyetlerin de bu zamlarla beraber katlanacağını söylediği ifade edildi. Artan girdi maliyetleri yeni konut fiyatlarını direkt olarak etkileyebileceği için özel sektör projelerinde ve sosyal konut üretiminde yavaşlamalar yaşanabileceğine yönelik endişenin ortaya çıktığı kaydedildi.

MÜTEAHHİTLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bir yandan da inşaat sektöründe çimento fiyatlarında artış hazırlıklarının, müteahhitleri tekrar harekete geçirdiği belirtiliyor. Bununla ilgili, sektör temsilcilerinin, özellikle deprem bölgesinde devam eden yoğun inşa sürecine rağmen yapılan zam planlarının kabul edilemez olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Bundan daha önce yaşanan benzer bir süreçte, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) öncülüğünde sektörel boykot kararı alındığı ve üreticilere karşı toplu duruş sergilendiği vurgulandı. Bugüne gelindiğinde ise tekrar benzer seslerin yükseldiği, piyasalarda adil fiyatlandırma ve rekabetçi denge talebinin yüksek tona dile getirildiği kaydedildi.

