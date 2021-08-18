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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı

18.08.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 2012 yılında başlatılan "Büyük Deprem Dönüşümü"ne ilişkin olarak açıklama yaptı. Erdoğan açıklamada, 81 il 922 ilçede 300 bin konutun deprem dönüşümünü gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokunu sürekli artırdıklarını vurguladı.

"BÜYÜK DEPREM DÖNÜŞÜMÜ"

"2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, kararlılıkla sürdürdükleri Büyük Deprem Dönüşümü hareketi kapsamında, 81 il 922 ilçede 300 bin konutun deprem dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu konutların 100 bininin İstanbul'da yer aldığı ve 90 milyar lira yatırım değeri bulunduğu bilgisini veren Erdoğan, şunları kaydetti;

"Millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla hem şehirlerimize nefes aldırıyor hem olası afet durumunda kullanılacak toplanma alanlarını oluşturuyoruz. Bugüne kadar 2,5 milyon kentsel dönüşüm ve sosyal konutu tamamladık. 10 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. TOKİ konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 55'ini güvenli hale getirdik. 150 bin yeni sosyal konutun çalışmalarına devam ediyoruz. Depremlerden ve selden zarar gören Elazığ'da 24 bin 83, Malatya'da 6 bin 262, İzmir'de 5 bin 93, Giresun'da 619, Rize'de 378 konut inşa ediyoruz. Elazığ, Malatya, Bingöl, Giresun, Manisa, Van, Adıyaman, Erzurum, Çanakkale, Afyon, İzmir, Diyarbakır, Tunceli, Erzincan, Rize ve Antalya'da afetten etkilenen bölgelerde 9 bin 478 köy evi ve 3 bin 767 ahır yapıyoruz."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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