FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Damla Kent Projesi'nde daire seçimleri 26 Kasım'da başlıyor

Emlak Konut GYO Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen Damla Kent Projesi'ne dair KAP'a yaptığı açıklamada yatırımcıların asli edim-daire seçimi haklarını 26 Kasım 2025 itibarıyla kullanmaya başlayabileceğini bildirdi. Projenin halka arz edilen etaplarında ihale süreçlerinin tamamlanması ve inşaat çalışmalarının başlamasıyla Damla Kent’te yeni aşamaya geçilmiş oldu. Gayrimenkul Sertifikası sahiplerinin beklediği asli edim-daire seçimi süreci yatırımcıların erişimine açılıyor.

Damla Kent Projesi'nde daire seçimleri 26 Kasım'da başlıyor
Hande Dağ

Emlak Konut’tan yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen Damla Kent Projesi’nin halka arz edilen A ve B etaplarında 2.214 bağımsız bölüm yer aldığı belirtildi. Projede, gerekli Gayrimenkul Sertifikası’na sahip yatırımcılar 26 Kasım 2025 itibarıyla asli edim haklarını kullanarak tercih ettikleri daireyi seçebilecek.

Damla Kent Projesi nde daire seçimleri 26 Kasım da başlıyor 1

Gayrimenkul Sertifikası satın almak isteyen yeni yatırımcılar ise işlemlerini “DMLKT” koduyla, Borsa İstanbul üzerinden aracı kuruluşları veya yatırım hesapları aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

Damla Kent Projesi nde daire seçimleri 26 Kasım da başlıyor 2

Projenin halka arz edilen tüm etaplarındaki ihale ve sözleşme süreçleri 22 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve inşaat faaliyetlerinin başladığı kamuoyuna duyurulmuştu. Bu gelişmeler üzerine, yatırımcıların asli edim taleplerini 2026 yılı beklenmeden gerçekleştirebilmeleri amacıyla Emlak Konut GYO tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvuru, 7 Kasım 2025 tarihli yazı ile onaylandı. Bu kapsamda yatırımcılar, 26 Kasım’dan itibaren daire seçim haklarını kullanabilecek.

Damla Kent Projesi nde daire seçimleri 26 Kasım da başlıyor 3

DAİRE SEÇME HAKKI - ASLİ EDİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Damla Kent Projesi’nden ev sahibi olmak isteyen yatırımcılar için daire seçme - asli edim süreci 26 Kasım 2025 itibarıyla başlıyor.

Damla Kent Projesi nde daire seçimleri 26 Kasım da başlıyor 4

Yeterli sayıda Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, aşağıdaki süreçleri izleyecekler:

  • Öncelikle www.damlakent.emlakkonut.com.tr ve https://emlakkonut.com.tr/ adresle-ri üzerinden projedeki daireleri inceleyip tercih ettikleri konutu belirleyecek.
  • Bu aşamadan sonra yatırımcılar, sertifikalarını satın aldıkları aracı kurum ya da yatırım hesabı bulunan banka ile iletişime geçerek seçtikleri daireyi bildirecek.
  • Aracı kurum, yatırımcı talebini Emlak Konut GYO’ya iletecek ve süreç resmen başlamış olacak.
  • Emlak Konut GYO, başvuru yapan yatırımcıyı Emlak Konut Genel Merkezi’ne davet ederek sözleşme imzalama sürecini tamamlayacak.

Böylece yatırımcılar, Gayrimenkul Sertifikası aracılığıyla biriktirdikleri tasarruflarını kısa sürede konuta dönüştürme fırsatına sahip olacak.

Damla Kent Projesi nde daire seçimleri 26 Kasım da başlıyor 5

İSTANBUL’UN YENİ YAŞAM MERKEZİ: DAMLA KENT

Gayrimenkul Sertifikası modeliyle halka arz edilen İstanbul’un yeni yaşam merkezi Damla Kent Projesi, Başakşehir’de 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik dev bir alanda hayata geçiriliyor.

Damla Kent Projesi’nin Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz edilen ve ihale süreçlerinin tamamlandığı A Etabı ve B Etabı’nda toplam 2 bin 214 konut bulunuyor.

Emlak Konut kalitesiyle Başakşehir’de hayata geçen 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren proje, eğitim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakınlığıyla hayatı kolaylaştırıyor. Damla Kent, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent projesi; İstanbul Havalimanı’na ise sadece 20 km uzaklıkta.

Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5’e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkânı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sayesinde toplu taşıma konforunu zirveye taşıyor.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Detaylı bilgi almak isteyenler www.damlakent.emlakkonut.com.tr ve https://emlakkonut.com.tr/ web sitesini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 ayda mobil bankacılıkta işlem adedi 5 milyarı aştı10 ayda mobil bankacılıkta işlem adedi 5 milyarı aştı
Şehirler kültür ve sanatla buluşuyor, festival 32 şehre...Şehirler kültür ve sanatla buluşuyor, festival 32 şehre...

Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut daire
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.