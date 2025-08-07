FİNANS

Damla Kent Projesi'nde talep toplama için son gün: Yarın!

Ufuk Dağ

Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilecek Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci yarın sona eriyor. 4 Ağustos’ta başlayan ve küçük paylarla büyük yatırım imkânı sunan Gayrimenkul Sertifikası halka arzında talep toplama süreci yarın sona erecek. Halka arz fiyatı 7,59 TL olarak belirlenen sertifikalar, Borsa İstanbul’da “DMLKT” işlem koduyla işlem görüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle İstanbul Başakşehir’de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama süreci yarın (8 Ağustos) sona eriyor. 4 Ağustos’ta başlayan süreçte, yatırımcılar 7,59 TL sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden “DMLKT” işlem koduyla talepte bulunabiliyor.

ADIM ADIM GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:

• Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir.

• Gayrimenkul Sertifikası almak için, Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka veya aracı kurumlardan yatırım hesabınızın olması gerekir.

• Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açabilirsiniz.

• Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.

• Bir sertifikanın pay adet fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmiştir. Gayrimenkul Sertifikası alımında alt limit bir adet sertifika bedelidir ve üst limit bulunmamaktadır.

• Gayrimenkul Sertifikası’nın 4 Ağustos itibarıyla Borsa İstanbul üzerinden başlayan talep toplama süreci, 8 Ağustos’ta sona eriyor.

• Mobil veya internet şubeleri üzerinden İşlemler > Yatırım ve Hisse Senedi > Halka Arz İşlemleri > Talep Girişi adımları izlenir.

• Talep Edilen Menkul Kıymet bölümünden “DMLKT” işlem kodunu seçerek, almak istediğiniz sertifika adedini girerek işleminizi onaylayın.

• Sertifikalar 14 Ağustos 2025’ten itibaren Borsa İstanbul’da işlem görecektir.

PEŞİNAT YOK, FAİZ YOK, TAKSİT YOK

Gayrimenkul Sertifikası modeli; konut yatırımına dair faiz, peşinat, taksit gibi yükleri ortadan kaldırıyor.
Yatırım hesabınız aracılığıyla Borsa İstanbul üzerinden “DMLKT” işlem kodunu kullanarak satın aldığınız Gayrimenkul Sertifikası oranında projeye ortak olabilirsiniz.

İSTANBUL’UN YENİ YAŞAM MERKEZİ DAMLA KENT

Damla Kent projesi, Başakşehir’de, 1.257.629 metrekarelik dev bir alanda, 5 bin 325 konut ve 244 ticari alana ev sahipliği yapacak. Projenin halka arz olacak ilk etabında 1.540 konut bulunuyor.

1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veren Damla Kent projesi, geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla huzurlu bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yakın olan Damla Kent projesi; İstanbul Havalimanı’na ise sadece 20 km uzaklıkta. Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5’e bağlantı yolları ile İstanbul'un her noktasına hızlı erişim imkânı olan Damla Kent projesi, 3 metro hattı ve 1 tramvay hattına da ulaşım kolaylığı sağlıyor.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI’NDA 3 AVANTAJLI SEÇENEK

Emlak Konut tarafından halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahiplerine üç farklı kazanç yöntemi sunuluyor.

1) Konut Edinme Hakkı (Asli Edim):
Yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.
2) Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim):
Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda ‘Tali Edim’ yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamındaki daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.
3) Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem):
Asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul’da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kâr etme imkânına sahip olabilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Detaylı bilgi almak isteyenler Emlak Konut’un www.emlakkonut.com.tr web sitesini ziyaret edebilir veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir.

