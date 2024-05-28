Deniz kenarları, ormanlık alanlar ve İstanbul çevresinde arttı, tek tek yıkımına başlandı! Tiny House'larla ilgili yasa ne diyor? 5 dönüm ve tekerlek detayı...

Şehirden uzakta, az maliyetli, taşınabilir, tekerlekli veya sabitlenebilen küçük evlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Sayıları sürekli artan ve özellikle İstanbul çevresinde de daha sık karşımıza çıkan Tiny House'larla ilgili kafalarda ise soru işaretleri var.

Son yıllarda ormanlık alanda ve deniz kenarları çevresinde de herkesin rağbet gösterdiği Tiny House'lar özellikle de pandemiden sonra popüler oldu. Sosyal mesafeli dönemde herkes tarlasına, bahçesine Tiny House yaptırdı.

TİNY HOUSE YIKIMLARI GÜNDEMDE

Ancak şu sıralarda bu küçük evler, yıkım kararlarıyla gündemde. Bazı şehirlerde Valilik kararıyla Tiny House'ların yıkımına başlandı. Peki söz konusu yıkımlar yasal mı değil mi? Bunun yasal mevzuatı ne? Tarla statüsündeki arazilere Tiny House yapılabiliyor mu? Ya da taşınabilir olması istenen her noktaya konulabileceği anlamına geliyor mu?

"ÖNCE TEBLİĞ EDİLMELİ"

ATV Haber'e konuşan Avukat Mustafa Zafer, "Herhangi bir şekilde bir mülkün taşınır ya da taşınmaz herhangi bir yerin yıkılabilmesi için burada bunun mal sahibine usulüne uygun bir şekilde bildirimde bulunulması gerekiyor"

"Belediye gelip yıkabilir mi?" sorusuna yanıt veren Avukat Zafer "Yıkamaz. Çünkü lastikleri üzerinde duran bu Tiny House'un bir çekici marifetiyle alınıp götürülmesi mümkün. Yıkılması doğru değil." dedi.

TINY HOUSE'LARDA TEKERLEK FARKI!

Söz konusu Tiny House'larla ilgili geniş anlamda bir yasal düzenlemenin çıkarılmasının şart olduğunu belirten Zafer, tekerlekli olmayan Tiny House'ların da herhangi bir bildirim yapılmadan yıkılmasının doğru olmadığını söyledi. Zafer, "Mülkiyet hakkının ihlalini teşkil eder. Açılacak bir tazminat davasıyla, söz konusu zararların giderilmesi talep edilebilir" diye konuştu.

"DOĞRUDAN BİR EV GÖRÜNTÜSÜ VARSA..."

Yıkım kararlarının neye göre verildiğiyle ilgili soruya da yanıt veren Zafer, "Doğrudan bir ev görüntüsü varsa, imar kanunu aykırı bir yapılaşma, yer işgali varsa ancak mahkeme kararıyla yıkılabilir" dedi.

5 DÖNÜM DETAYINA DİKKAT!

Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas ise "1 dönümlük tarlası olan üzerine ev yapacağını sanıyor. Oysa 5 dönümden daha küçük tarlanız varsa üzerine herhangi bir şey yapamazsınız" uyarısında bulundu.







