Depozito, komisyon, nakliye... Yeni bir eve taşınmanın bedeli günden güne ağırlaşıyor! Taşınmanın gizli maliyeti ortaya çıktı

Artan kira fiyatları, nakliye bedelleri, emlak komisyonları ve boya-tadilat gibi ek masraflarla birlikte taşınmak artık ciddi bir maliyet kalemi haline geldi. Özellikle büyük şehirlerde ev değiştirmek isteyenler, 150 bin TL’ye varan bir bütçeyi gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

"150 BİN TL'YE ULAŞIYOR"

Nakliyeciler, “Şu anda bu civarda bir vatandaş taşınmak istese en az 30 bin TL peşinat, 30 bin TL depozito ve 30 bin TL emlakçı komisyonu öder. Sadece bunlar bile 90 bin TL tutuyor. Nakliye de 30 bin TL’ye dayanıyor. Üzerine boya, temizlik, tadilat gibi işlemler eklendiğinde rakam 150 bin TL’ye ulaşıyor” diyerek sürecin maddi yüküne dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıla göre taşınma maliyetlerinin yaklaşık %50 oranında arttığı ifade edilirken, bu durum birçok vatandaşı hazırlıksız yakalıyor. Taşınma kararı alan bazı kişiler, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için borç alıyor ya da kredi çekmek zorunda kalıyor.

"SADECE NAKLİYAT ŞİRKETİNE 75 BİN TL ÖDEDİK"

Yeni taşındığını belirten bir vatandaş yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kenarda para bulundurmak bu devirde zor. Kredi ve borçla eve girdik. Ortalama 3 ay önce taşındım. Sadece nakliyat şirketine 75 bin TL ödedik. Asansörlü taşıma geldi, çalışanlara ayrıca para verdik. Evin tamamına baktığınızda taşınma süreci bize 150 bin TL’ye mal oldu.”

Başka bir vatandaş ise, " 30 bin TL kira 30 bin TL depozito 60 bin TL yapıyor. Yine 100 bin TL'yi buluyordur herhalde" ifadelerini kullandı.

(EKOLTV)