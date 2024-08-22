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Dikkat edin bu ceza dudak uçuklatır: İzinsiz kiralamanın bedeli 100 bin TL

22.08.2024 12:18
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Yaz döneminin başlamasıyla tatilciler, tatil beldelerine akın etmeye başladı. Otel fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaş çözümü online platformlardaki ilanlardan günlük ev kiralama yöntemini tercih ediyor. Bir çok kişi için gelir kapısı olan bu yöntem için uyarı geldi. Antalya Emlakçılar, İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, “İzinsiz kiralama yapan konut sahiplerine 100 bin lira ceza uygulanır” dedi.

Tatil döneminin başlamasıyla tatil beldelerinde yoğunluk devam ediyor. Vatandaşlar, otellerin yüksek fiyatları nedeniyle kiralık evleri tercih etmeye başladı. Son zamanlar online platformlarda yoğun bir talep içerisinde olan bu yöntem; Antalya’da turizm hareketliliğinin yoğun olduğu ilçelerde eve göre ortalama 1500 ile 10 bin lira arasında değişen günlük kiralama ücretleri, ev sahiplerine aylık 100 bin lirayı aşan gelir sağlıyor.

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KULLANMADIĞI ODAYI KİRALIYOR

Bazı ev sahipleri, yaşadığı konutta kullanmadığı odayı 700 liradan başlayan ücrete kiralıyor. Son aylarda online ticaret platformu ve ev kiralama uygulamasında ilan açarak evini günlük kiraya vermek isteyenlerin sayısında artış yaşandı.

Antalya’da daha az masrafla tatil yapmak için ev kiralayanlar, günlük kiralama yöntemiyle sahile yakın ilçelerdeki konutları tercih ediyor. Fiyatlar ilçeye, denize, alışveriş mekanlarına yakınlık, konutun oda sayısına göre değişiklik gösteriyor.

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KİRALANAN DAİRENİN KONUMU ÇOK ÖNEMLİ

Antalya kent merkezinde yerli ve yabancı tatilcilerin öncelikli tercihleri arasında yer alan Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde günlük ya da daha uzun süreli kiralanabilen eşyalı kiralık dairelere yönelik ilanların sayısı artış gösterdi.

Aylık kira fiyatı 15 ile 30 bin lira arasında olan bölgelerde konutlar, günlük 8 bin liraya kadar ücrete kiralanabiliyor. Bazı evlerde doluluk oranı ay bazında 20 günü aşıyor.
Ev sahipleri günlük kiralama yöntemiyle konutunun denize yakınlığı, site içerisindeki havuz gibi, döşemesinden beyaz eşyasına gibi lüks eşya özellikleriyle aylık 100 bin lirayı aşan kazanç sağlayabiliyor.

HAFTALIK KİRAYA VERİLİYOR

Günlük kiralamada Antalya kent merkezinde en yüksek ücret, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçesinde. İlanlarda oda ve stüdyo tipi konutlar için 1500 lira, 4+1 gibi lüks konutlar için de 10 bin lira ortalama ücret talep ediliyor.

Uygulamada ev sahiplerinin yanı sıra turistlerin sık uğradığı bölgelerdeki kiracıların da evini günlük kiraya vermek için ilan açtığı gözlendi. Bazı ev sahiplerinin yüksek kira geliri elde etmek için evlerini günlük ve haftalık kiralamayı tercih ettiği görüldü.

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BAKANLIKTAN İZİN ALMAK ZORUNLU

Antalya Emlakçılar İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alma zorunluluğu olduğunu hatırlattı. İsmail Çağlar, şunları söyledi:
“İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak.

İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu, kendi ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu, turizm amaçlı kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası verilecek.

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler ile her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen ilk sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira idari para cezası verilecek.”Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya tatil kiralik ev
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