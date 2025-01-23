Doğru evi bulabilmek için bilmeniz gereken 8 ipucu

1. ÖNCELİKLERİNİZİ VE BÜTÇENİZİ BELİRLEYİN

Yeni bir eve taşınırken herkesin beklentileri farklıdır. Kimileri geniş bir bahçesi olan bir ev hayal ederken, kimileri şehir merkezinde ulaşımın kolay olduğu bir satılık daire tercih edebilir. Bu nedenle, önceliklerinizi netleştirmek ev arayışınızı daha verimli hale getirir.

Ek olarak, bütçenizi belirlemek daire alım alternatiflerini daraltacağından sürecin daha pürüzsüz ilerlemesine yardımcı olacaktır. Örneğin emlak ofisinden daire satın alırken ödeyeceğiniz tutar ile kıyaslandığında sahibinden satılık daire için ayırmanız gereken bütçe daha düşük seviyelerde olabilir.

Önceliklerinizi belirlerken ise aşağıdaki detayları unutmamanızı tavsiye ederiz:

Oda sayısı, balkon, bahçe gibi olmazsa olmaz kriterleri belirleyin.

Şehir merkezine yakınlık, toplu taşıma olanakları ve iş yerine mesafe gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

Satın alma veya kiralama için ayırabileceğiniz bütçeyi netleştirin ve ek masrafları (vergi, tapu harcı, aidat vb.) hesaba katın.

2. KONUMU DOĞRU SEÇİN

Ev ne kadar güzel olursa olsun, kötü bir lokasyonda olması tüm avantajlarını kaybettirebilir. Ulaşımın zor olduğu veya sosyal imkanların yetersiz olduğu bir bölgede yaşamak, günlük hayatınızı zorlaştırabilir. Bu nedenle, evi seçerken konumun önemini göz ardı etmemelisiniz.

İş yerine, okula veya sık sık gittiğiniz yerlere olan uzaklığı değerlendirin.

Toplu taşıma hatları, metro, otobüs durakları veya ana yolların yakınlığını kontrol edin.

Bölgenin güvenliği hakkında bilgi edinin; suç oranlarını ve mahallenin genel yapısını araştırın.

Marketler, hastaneler, parklar ve alışveriş merkezleri gibi sosyal imkanların yeterli olup olmadığını inceleyin.

Bölgedeki altyapı projeleri ve gelişim planlarını öğrenerek, gelecekte değer kazanma potansiyelini değerlendirin.

3. EV TİPİNİ VE ÖZELLİKLERİNİ KARŞILAŞTIRIN

Eğer geniş bir aileyseniz, büyük bir bahçeli müstakil ev cazip gelebilir. Ancak tek başınıza yaşıyorsanız ya da güvenliği ön planda tutuyorsanız, bir apartman dairesi daha mantıklı olabilir. Evinizin yaşam tarzınıza uygun olup olmadığını değerlendirerek doğru seçimi yapmalısınız.

Apartman dairesi mi yoksa müstakil bir ev mi istediğinize karar verin.

Yeni yapılan binaların modern altyapı sunduğunu, ancak ikinci el evlerin genellikle daha ekonomik olduğunu unutmayın.

Deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını ve bina yaşını kontrol edin.

Evin yalıtım durumu, ısıtma sistemi ve enerji verimliliği gibi teknik detayları göz önünde bulundurun.

4. DAİRE ARAMA SÜRECİNİ PLANLI YÜRÜTÜN

Günümüzde ev aramak artık sadece emlak ofislerine gitmekten ibaret değil. Emlakjet gibi online platformları veya çeşitli sanal turları tercih ederek, daireyi gezmeden önce detaylı bilgi edinmek mümkün. Bu süreçte doğru araçları kullanarak hem zaman kazanabilir hem de seçeneklerinizi artırabilirsiniz.

Güvenilir gayrimenkul listeleme sitelerinden araştırma yapın.

Fiyat filtreleri ve harita özelliklerini kullanarak aradığınız kriterlere en uygun evleri listeleyin.

Sanal turlar ve 360 derece çekimlerle evi fiziksel olarak gezmeden önce detaylı inceleme yapın.

Emlak danışmanlarından profesyonel destek alarak, süreci daha hızlı ve güvenli hale getirin.

5. EVİN FİZİKSEL DURUMUNU VE HUKUKİ GEÇMİŞİNİ KONTROL EDİN

Bir evi sadece görünümü ile değerlendirmek büyük bir hata olabilir. Güzel görünen bir evin tapu sorunları olabilir ya da binanın altyapısı yetersiz olabilir. Uzun vadede sorun yaşamamak için mutlaka teknik ve hukuki incelemeler yapmalısınız.

Tapu kaydını kontrol ederek evin üzerinde ipotek veya haciz olup olmadığını araştırın.

Binanın yaşı, yapım malzemeleri ve dayanıklılığı hakkında bilgi edinin.

Deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenmek için gerekiyorsa bir uzmana danışın.

Elektrik, su, doğalgaz tesisatlarını ve altyapıyı inceleyerek herhangi bir yenileme gerekip gerekmediğini kontrol edin.

Apartman veya site aidatlarını ve ek masrafları öğrenerek bütçenizi buna göre planlayın.

6. PAZARLIK SÜRECİNİ İYİ YÖNETİN

Emlak piyasasında fiyatlar genellikle pazarlığa açıktır. Satıcıların belirlediği fiyatlar, çoğu zaman müzakere edilebilir. Eğer doğru taktikleri uygularsanız, düşündüğünüzden daha iyi bir fiyata evi satın alma şansınız olabilir. Pazarlık süreci için aşağıdaki noktaları aklınızın bir köşesinde tutun:

Bölgedeki benzer evlerin fiyatlarını araştırarak satıcıya karşı güçlü bir pazarlık pozisyonu oluşturun.

Satılık evin ne kadar süredir piyasada olduğunu öğrenin; uzun süredir satılmayan evlerde fiyat düşEmlak piyasasında fiyatlar genellikle pazarlığa açıktır. Satıcıların belirlediği fiyatlar, çoğu zaman müzakere edilebilir. Eğer doğru taktikleri uygularsanız, düşündüğünüzden daha iyi bir fiyata evi satın alma şansınız olabilir. Pazarlık süreci için aşağıdaki noktaları aklınızın bir köşesinde tutun:me olasılığı daha yüksektir.

Evde tadilat gerektiren noktaları belirleyerek fiyat konusunda avantaj sağlamaya çalışın.

Peşin ödeme yapıyorsanız, bu durumu satıcıya bildirerek ekstra indirim talep edebilirsiniz.

7. KREDİ VE FİNANSMAN SEÇENEKLERİNİ DEĞERLENDİRİN

Ev satın alırken bütçenizi aşmamak için en uygun finansman yöntemini belirlemeniz gerekir. Konut kredileri farklı faiz oranları ve ödeme koşulları sunar. En iyi seçeneği bulmak için karşılaştırma yaparak karar vermelisiniz.

Farklı bankaların faiz oranlarını ve vade seçeneklerini inceleyin.

Aylık ödeme tutarınızı belirleyerek bütçenize uygun bir kredi planı oluşturun.

Ekspertiz, kredi tahsis ücreti, sigorta ve tapu masraflarını hesaba katarak toplam maliyeti değerlendirin.

Devlet destekli konut kredileri veya kampanyaları araştırarak daha uygun finansman fırsatlarını değerlendirin.

8. EKSPERTİZ RAPORU VE PROFESYONEL DESTEK ALIN

Bir evi satın almadan önce mutlaka değerinin ve durumunun bağımsız bir uzman tarafından incelenmesini sağlayın. Bu, hem olası riskleri önlemek hem de gereğinden fazla ödeme yapmamak için önemlidir.

Ekspertiz raporu alarak evin gerçek piyasa değerini öğrenin.

Emlak danışmanlarından destek alarak doğru fiyat analizi yaptırın.

Avukatınızın, tapu ve satış sözleşmesini incelemesini rica ederek ileride hukuki bir sorun yaşama ihtimalini en aza indirin.

Doğru evi bulmak zaman alabilir, ancak acele etmeden, detaylı araştırma yaparak en iyi seçeneği bulabilirsiniz. Önceliklerinizi belirleyin, bütçenizi planlayın ve tüm teknik detayları incelediğinizden emin olun. Doğru adımları atarak, yıllarca keyifle yaşayacağınız bir ev sahibi olabilirsiniz!