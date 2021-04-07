FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. e-Devlet'te geçen yıl 424 milyon kez tapu bilgisi sorguladık

e-Devlet'te geçen yıl 424 milyon kez tapu bilgisi sorguladık

EMLAK HABERLERİ  | 07.04.2021 11:59 | Son Güncelleme

Tapu bilgileri, vatandaşlar, kamu ve özel kuruluşlar tarafından en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'de araştırıldı. e-Devlet üzerinden geçen yıl 424 milyon kez tapu bilgisi sorgulandığı açıklandı.

e-Devlet'te geçen yıl 424 milyon kez tapu bilgisi sorguladık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2020'de vatandaşlar, kamu ve özel kuruluşlar tarafından, e-Devlet üzerinden 424 milyon kez tapu bilgisi sorgulandı.

VATANDAŞLARDAN TAKBİS'E YOĞUN İLGİ!

Genel Müdürlük tarafından Türkiye genelinde, mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp, her türlü sorgulamanın yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilen e-Devlet projelerinden biri olan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBİS) vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Tapu sorgulama ile ilgili işlemlerin hızlı, güncel ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için hayata geçirilen TAKBİS ile aynı zamanda her türlü şahıs ve kamu taşınmazlarının kontrolleri ve takibi sağlanıyor.

Almanya birleşmenin ardından en büyük bütçe açığını gördüAlmanya birleşmenin ardından en büyük bütçe açığını gördü

Koronavirüs salgını, kamu binalarına gitmeyi tercih etmeyenleri, tapu işlemlerini gerçekleştirmek için de internete yöneltti.

Kullanıcılar, geçen yıl Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün e-Devlet üzerinden verdiği hizmetle tapu bilgilerine online erişim sağladı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2020'de e-Devlet üzerinden 424 milyon kez tapu bilgisi sorgulandı.

Tapu bilgileri, vatandaşlar, kamu ve özel kuruluşlar tarafından en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'de araştırıldı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
Riskli binada oturanlar dikkat!Riskli binada oturanlar dikkat!
2021 emekli maaşı zammı ne kadar?2021 emekli maaşı zammı ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Sarıklı amiral'le ilgili Akar'dan yeni açıklama
'Sarıklı amiral'le ilgili Akar'dan yeni açıklama
Aralarında Gülen ve Karayılan da var! Tüm malvarlıkları donduruldu
Aralarında Gülen ve Karayılan da var! Tüm malvarlıkları donduruldu
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
Kriz kâhini Roubini’den dolar tahmini
En çok hibrit ve elektrikli otomobil tercih ediliyor!
En çok hibrit ve elektrikli otomobil tercih ediliyor!
Altın fiyatları durgun: İşte ilk rakamlar
Altın fiyatları durgun: İşte ilk rakamlar
İşte Torba yasa teklifinin detayları!
İşte Torba yasa teklifinin detayları!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Yapmayan zarar ediyor! İkinci el araç alacaklar dikkat
Yapmayan zarar ediyor! İkinci el araç alacaklar dikkat
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Flaş karar! Geçiş ücreti alınacak
Flaş karar! Geçiş ücreti alınacak
AK Parti'den kanun teklifi!
AK Parti'den kanun teklifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Senetle ev alma dönemi geri geldi'
'Senetle ev alma dönemi geri geldi'
EKDS ile tapuda sahteciliğin önüne geçilecek!
Tapuda sahteciliğin önüne geçilecek!
Emlak Katılım’dan riskli binalarda oturan vatandaşlara yeni finansman çözümü!
Riskli binada oturanlar dikkat!
TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlayacak? İşte TOKİ'nin ön şartsız ve kurasız konut başvuru şartları
TOKİ ucuz konut başvuruları!
Burada ev kirası, ev fiyatından pahalı!
Burada ev kirası, ev fiyatından pahalı!
Ev sahipleri dikkat: Beyanname süresi doluyor!
Beyanname süresi doluyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.