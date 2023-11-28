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Eminevim gerçekleştirdiği teslimatlarla 250 binden fazla ailenin yüzünü güldürdü

28.11.2023 16:41 | Son Güncelleme:
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Tasarruf finansman sektörünün lideri olma sorumluluğu ile uzun yıllardır sektörün gelişimine yön veren Eminevim, BDDK lisanslı bir finans kurumu olarak ülke çapındaki 119 şubesi ile 85 milyonluk Türkiye’ye hizmet sunuyor.

Eminevim gerçekleştirdiği teslimatlarla 250 binden fazla ailenin yüzünü güldürdü

Ekim ayı itibariyle finansmanını sağladığı ev, taşıt ve iş yeri sayısını 250 binin üzerine taşıyan Eminevim, sektörde açık ara farkla bu teslimat sayısına ulaşan ilk ve tek şirket oldu. Eminevim, bu başarısını müşterilerin, çalışanların ve iş ortaklarının katılımıyla gerçekleştirdiği büyük bir törenle coşkuyla kutladı.

Kurucusu olduğu tasarruf finansman sektörünün lideri Eminevim, 2023 yılı için hedeflediği 250 bin teslimat rakamını Ekim ayı itibariyle gerçekleştirdi. Sektörde açık ara farkla bu teslimat sayısına ulaşan ilk ve tek şirket olan Eminevim’in özkaynak rakamı da 2023 yılının ilk yarısında 3,6 milyar TL’ye ulaştı.

250 bininci teslimatı kutlamak amacıyla müşteriler, çalışanlar ve iş ortaklarının katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan ve son yıllarda konvansiyonel sistemlere alternatif yapısıyla çok daha büyük kitlelerle buluşmaya başlayan tasarruf finansman sektörünün finansal modelinin geldiği noktaya değinen Eminevim Genel Müdürü Mustafa Mutlu Çalışkan “Katılım finans ekosistemine önemli bir zenginlik kattığımıza inanıyoruz. Tasarruf finansman sektörünün lideri olarak hedefimiz, bu kapsayıcı ekosistem bütününün de zirvesinde Eminevim’i görebilmek. Aldığımız başarılı finansal sonuçlar bu hedefe doğru önemli bir adım atarak yaklaştığımızın göstergesi. Müşterilerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek düzenlediğimiz kampanyalar ve bir gün bile olsa ödün vermediğimiz tam zamanında teslimat ilkemizle, 2023 yılında da yeni müşteri ediniminde güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. 2023 sonu için sene başında koyduğumuz hedefi Ekim ayında yakalamış olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz” dedi.

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HER YIL 70 BİNİ AŞKIN BAŞVURU VE KAYIT

“Belirli bir süre tasarruf ederek elde ettiğiniz birikimle ev, taşıt veya iş yeri sahibi olmak istiyorum” diyorsanız finansal faydaya talip olmuş oluyorsunuz. Yani kredi maliyetine ve faiz yüküne katlanmadan kendi birikimleriniz planınıza uygun bir seviyeye ulaştığında sistem tarafından tahsisi yapılan fon ile birlikte ev, araba veya iş yeri sahibi olabiliyorsunuz. Üstelik her gelir grubundan ve her kesimden tasarruf sahibi bu fırsatlardan faydalanabiliyor” diyen Çalışkan, Türkiye’de ihtiyaçları için kredi kullanmak zorunda kalan milyonlarca kişinin sektör için büyük bir pazar potansiyeli oluşturduğunun da altını çizdi.

Çalışkan halkta finansal bilinç düzeyinin artığını, sektörün vizyonunun ve işleyişinin artık çok daha iyi anlaşıldığını, uygulanan tasarrufu destekleyici ekonomi politikalarının ve uygulamalarının da sektöre ivme kazandırdığını belirterek “Eminevim, 2023 yılında portföyüne kattığı 70 bini aşkın müşterisiyle, konut ve taşıt pazarlarındaki arz ve talebin dengelenmesi açısından da önemli bir paya sahip olduğunu ortaya koydu.” dedi.

FİNANS EKOSİSTEMİNDE ÇETİN BİR REKABET SÖZ KONUSU

Türkiye’de geniş bir kesimin finansman ihtiyacını tasarruf finansmanıyla karşılama gayesiyle 32 yıldır hizmetlerini sürdüren Eminevim, sektörün kurucusu olarak yıllar içinde finans sektörünün ve rekabetin değişen koşullarına ayak uydurmakla kalmadı, her dönemde değişimin de liderliğini üstlendi.

2023 yılının ilk yarısında 3,6 milyar TL özkaynağa ulaştıklarını belirten Çalışkan “Biz artık çok daha değerli ve güçlü bir Türkiye markasıyız. Böylesine sağlam bir mali yapı ve finansman gücü ile desteklenen yolculuğumuzda, paylaşımcılığı ve katılımcılığı savunan hizmet modelimiz ile ülke ekonomisine sağladığımız katkıyı her yıl bir adım daha ileriye taşıma gayretindeyiz” dedi.

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