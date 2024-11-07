FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Emlak Konut, Riyad Cityscape Global Suudi 2024 Fuarı'nda!

Emlak Konut, Riyad Cityscape Global Suudi 2024 Fuarı'nda!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.11.2024 11:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 11-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Cityscape Global Suudi 2024 Fuarı”na katılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Emlak Konut, bu fuar aracılığıyla 71 yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin gayrimenkul alanındaki fırsatlarını uluslararası alanda tanıtmayı amaçlıyor.

Emlak Konut, Riyad Cityscape Global Suudi 2024 Fuarı'nda!

Cityscape Global Suudi 2024, dünyanın en büyük uluslararası gayrimenkul ve şehircilik fuarlarından biri olarak, Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden yatırımcı ve sektör temsilcisini bir araya getiriyor. Emlak Konut, bu platformda Türkiye’nin yatırım potansiyelini ve kendine özgü geliştirdiği yenilikçi gayrimenkul geliştirme modellerini tanıtarak, uluslararası alanda sürdürülebilir yeni iş birlikleri kurmayı hedefliyor. Altyapı, şehircilik ve finansman konularında stratejik iş birlikleri geliştirmek, projelerin uluslararası arenada tanıtımını sağlamak ve iş potansiyelini artırmak açısından bu fuar büyük önem taşıyor. Suudi firmalar ve diğer uluslararası temsilcilerle yapılacak görüşmelerde, ülkemizin şehircilik alanındaki deneyimleri paylaşılacak; gelecekteki projeler için iş birliklerini artırma fırsatları değerlendirilecek.

1

Fuar kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası A.Ş. ve İstanbul Ticaret Odası da Türkiye’nin altyapı, finansman ve şehircilik alanlarındaki bilgi birikimini aktaracak. İller Bankası A.Ş., özellikle altyapı ve finansman projelerine odaklanarak Suudi ve diğer uluslararası yetkililerle stratejik iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor.

2

Emlak Konut, Cityscape Global Suudi 2024 Fuarı’nda proje geliştirme değeri 150 milyar TL’yi aşan toplam 40 projeyle yer alacak. Konut ve ticari alanların yanı sıra çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik esasıyla tasarlanan, Emlak Konut Çınarköy Evleri, Göktürk Kemer Evleri, Yeni Fikirtepe, Gölyaka İstanbul, Next Level İstanbul, Yeni Levent, Nişantaşı Koru, Batı Yakası ve Park Yaşam Antalya gibi prestijli projeleri ile birlikte tüm projelerini tanıtacak. Türkiye’nin gayrimenkul sektöründeki dinamik yapıyı ve sunduğu fırsatları uluslararası yatırımcılara aktarmayı amaçlıyor.

3

Daha önce Almanya'nın Düsseldorf şehrinde gerçekleşen Nobel IMMO 24 Fuarı'na da katılan Emlak Konut, bu etkinliklerde uluslararası iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyor. Emlak Konut, katılım gösterdiği bu fuarlarda yalnızca kendi marka değerini değil, Türkiye’nin gayrimenkul sektörünü ve ülkemizin ekonomik gücünü de uluslararası düzeyde tanıtarak katkı sunmayı hedefliyor.

4

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut
En Çok Okunan Haberler
Çöp torbası gibi kaldırıp attı, arkasını dönüp gitti!

Çöp torbası gibi kaldırıp attı, arkasını dönüp gitti!

Futbol terörü tam gaz devam ediyor! Hakemin burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar

Futbol terörü tam gaz devam ediyor! Hakemin burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar

'Bugün param olsaydı...' diyerek 3 yatırım aracını açıkladı!

'Bugün param olsaydı...' diyerek 3 yatırım aracını açıkladı!

Tarihi yalı rekor fiyatla satıldı! İşte yeni sahibi...

Tarihi yalı rekor fiyatla satıldı! İşte yeni sahibi...

Bir yanda 450 bin TL, bir yanda 60 bin TL gelir! Parası olan...

Bir yanda 450 bin TL, bir yanda 60 bin TL gelir! Parası olan...

Dev Alman markası 2008 krizinden daha kötüsünü yaşıyor

Dev Alman markası 2008 krizinden daha kötüsünü yaşıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.