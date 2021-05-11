Emlak vergisi için son tarih yaklaşıyor! 31 Mayıs'ta sona erecek

Mazars Denge Ortağı ve Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, bina, arsa ve arazi sahiplerinin mayıs ayı sonuna kadar ödemesi gereken emlak vergisine ilişkin bilgi verdi. Emlak vergisini kimlerin ödemek zorunda olduğu, verginin nasıl hesaplanacağı ve ödeneceği şeklindeki konulara ilişkin merak edilenleri anlatan Yayla, 2021 yılı içerisinde bina, arsa, arazi gibi taşınmazları satın alanların emlak vergisini ödemek zorunda olmadığını dile getirdi.

Pandemi nedeniyle devam eden tam kapanma döneminde emlak vergisinin iptal veya ödeme süresinde değişiklik olmadığını hatırlatan Yayla, “Zamanında ödenmemesi durumunda mükelleflerden gecikme zammı alınacaktır. Bu kapsamda bu ay içerisindeki kapama ve bayram tatillerini düşündüğümüz zaman mükelleflerin ödemelerini kontrol edip itiraz edebilecekleri süreleri oldukça kısıtlı kalmış bulunmaktadır” diye konuştu.

31 MAYIS'TA SONA ERİYOR

Kişilerin bulunduğu belediyeye ödeme yapacağını söyleyen Yayla, “İntifa hakkına sahip olanlar haricinde emlak vergisini prensip itibariyle bina, arsa ve arazinin malikleri öder. Ancak intifa hakkı sahipleri varsa ödeme yükümlülüğü intifa hakkı sahibi mükellef olup bu kişiler tarafından ödenmesi gerekmektedir. 2021 yılı içerisinde bu taşınmazları satın alanlar emlak vergisini ödemek zorunda değillerdir. Ancak, 2020 yılında taşınmaz olanların emlak vergisi yükümlülükleri başlamış olup 2021 yılı içerisinde emlak vergisini ödemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; 2020 yılında bu taşınmazları satın alanların cezai yaptırımla karşılaşmamak adına mutlaka bağlı oldukları belediyeye emlak vergisi bildirimini vermiş olmaları ve vergilerini süresinde ödemeleri lazım. Bildirimde henüz bulunmamış mükelleflerin bildirimlerini bir an önce yapmaları faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.