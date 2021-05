Emlak vergisi için son tarih yaklaşıyor! 31 Mayıs'ta sona erecek

Kişilerin bulunduğu belediyeye ödeme yapacağını söyleyen Yayla , “İntifa hakkına sahip olanlar haricinde emlak vergisini prensip itibariyle bina, arsa ve arazinin malikleri öder. Ancak intifa hakkı sahipleri varsa ödeme yükümlülüğü intifa hakkı sahibi mükellef olup bu kişiler tarafından ödenmesi gerekmektedir. 2021 yılı içerisinde bu taşınmazları satın alanlar emlak vergisini ödemek zorunda değillerdir. Ancak, 2020 yılında taşınmaz olanların emlak vergisi yükümlülükleri başlamış olup 2021 yılı içerisinde emlak vergisini ödemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; 2020 yılında bu taşınmazları satın alanların cezai yaptırımla karşılaşmamak adına mutlaka bağlı oldukları belediyeye emlak vergisi bildirimini vermiş olmaları ve vergilerini süresinde ödemeleri lazım. Bildirimde henüz bulunmamış mükelleflerin bildirimlerini bir an önce yapmaları faydalı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Emlak vergisinin belli bir maktu tutarı bulunmadığını aktaran Yayla, “Vergi, her dört yılda bir takdir edilen arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak belediyeler tarafından tarh edilmekte olup taşınmazın şu an ki değerinin emlak vergisinin belirlenmesinde bir önemi bulunmamaktadır. Belediyeler tarafından son takdirler 2018-2021 yılları için geçerli olmak üzere 2017 yılında yapılmış olup, mükellefler bu tutarı belediyelerden öğrenebilecektir. 2021 yılı emlak vergisi tutarı belediyeler tarafından tarh edilmiş olup, internet sayfasından bu tutar görülebilecektir. Ancak, mükellefler 2020 yılında ödedikleri emlak vergisini yeniden değerleme oranının (yani yüzde 9,11'in) yarısı olan yüzde 4,555 oranında artırarak (yani 1,04555 katsayısıyla çarparak) 2021 yılında ödeyecekleri toplam emlak vergisi tutarını hesaplayıp kontrol etmeleri ve varsa itirazlarını bir an önce yapmaları faydalı olacaktır” dedi.

Vergi zamanında ödenmezse aylık yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanacağını hatırlatan İlyas Emre Yayla, “2021 yılında emlak vergisi iki eşit taksitte ödenecektir. Verginin birinci taksitin mayıs, ikinci taksitin kasım sonuna kadar ödenmesi gerekmekte olup mükellefler isterlerse tek taksitte vergisini ödeyebilir ancak vergide herhangi bir indirim olmayacaktır. Fakat vergi süresi içinde ödenmezse, aylık yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanacaktır. Ayrıca, ödenmesi gereken emlak vergisinin yüzde 10'u oranında hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı'nın da emlak vergisi taksitleri ile ödenmesi zorunlu” diye konuştu.