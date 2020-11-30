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Emlak vergisi ödemeleri için son gün! Emlak vergisi saat kaça kadar ödenir? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihleri ve sorgulama

EMLAK HABERLERİ  | 30.11.2020 12:20 | Son Güncelleme

Her sene iki taksit halinde ödenen emlak vergisi 2. taksit ödemeleri kasım ayı itibarıyla başlamıştı. Şimdi vatandaşlar emlak vergisini ne zamana kadar ödeyeceklerini araştırıyor. Ödemeler için bugün son gün. Peki, emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi ödeme tarihleri ne zaman? Emlak vergisi saat kaça kadar ödenir? İşte emlak vergisi sorgulama ekranı…

Emlak vergisi ödemeleri için son gün! Emlak vergisi saat kaça kadar ödenir? Emlak vergisi nereye ödenir? Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihleri ve sorgulama

Emlak vergisi her sene arsa, arazi, ev ve işyeri gibi gayrimenkul sahipleri tarafından 2 taksit halinde ödeniyor. 2. taksit ödemeleri de kasım ayı itibarıyla başlamıştı. Belediyeler emlak vergisi ödeme süreciyle ilgili vatandaşlara hatırlatmalar yapıyor. Bugün sona eren ödeme tarihiyle ilgili olarak vatandaşlar ödemelerini ne zamana kadar ve nasıl yapacaklarını da merak ediyor. Konuyla ilgili olarak bazı belediyelerden de çeşitli açıklamalar geliyor. Bunun yanı sıra bazı durumlar için emlak vergisi muafiyeti de söz konusu. İşte emlak vergisi ödeme 2020 ve muafiyet süreciyle ilgili tüm merak edilenler...

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kasım ayı itibarıyla başlayan 2. taksit ödemeleri için süre bugün doluyor. Vatandaşların cevap aradığı emlak vergisi 2020 ne zaman sorusuna yanıt olarak ödemeler 30 Kasım 2020 tarihine kadar yapılabilecek. Bu süre içerisinde ödeme yapmayan vatandaşlar gecikmeye düşmüş olarak kabul edilecek ve vatandaşlara gecikme zammı uygulanacak.

Mayıs ayına kadar ödenmiş olması gereken ilk taksidi ödememiş olan vatandaşlar da gecikme zammı ile beraber iki taksidi ödeyebiliyor. Emlak vergisi ödeme tarihleri netleştikten sonra vatandaşlar ödemeleri nasıl yapacaklarını da araştırmaya başladı. Peki, emlak vergisi e-devletten ödenir mi? İşte detaylar...

emlak vergisi ödemeleri

EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR 2020?

Ödeme işlemlerini vakit kaybetmeden yapmak isteyen vatandaşlar tarafından emlak vergisi internet bankacılığından ödenir mi sorusuna da yanıt aranıyor. Ödemeler belediyelerin veznelerinden, e-devlet sistemi üzerinden, PTT ya da belediyelerin kendi internet siteleri aracılığıyla banka kartları ile ödenebiliyor. Belediyeler de konuyla ilgili olarak vatandaşlara duyurularda ve hatırlatmalarda bulunuyor.

EMLAK VERGİSİ SAAT KAÇA KADAR ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemesi yapmak isteyen vatandaşlar için çeşitli belediyelerden resmi duyurular da paylaşıldı. Ancak vatandaşların belediyelerinin kaça kadar ödeme aldığını öğrenmek için belediyeleriyle iletişime geçmeleri ya da belediyelerin resmi internet sitelerindeki duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi’ni son günlere bırakan mükellefler için Konyaaltı Belediyesi'nde 2’nci taksit ödemesi 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. Emlak Vergisi ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım 2020 tarihinde son bulacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemeleri 30 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. Vatandaşlarımız vergi ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için önlemleri alarak haftasonu saat 10.30 ile 17.30 arası hafta içi ise saat 19.30'a kadar veznelerimiz açık. Vatandaşlarımız ödemelerini veznelerimizden veya sıra beklemeden 'melikgazi.bel.tr' sitemizdeki e-belediye sistemi üzerinden de yapabilirler. Borç ödeme işlemlerinde veznelerde yoğunluk yaşanmaması için lütfen ödemelerinizi son güne bırakmayın." dedi.

Ödemeler belediyeye gitmek istemeyen vatandaşlar tarafından internet üzerinden de yapılabiliyor. Çok sayıda belediye ve bankanın internet sitesinden online vezne aracılığıyla ödeme imkanı sağlanıyor. Ödemeler belirlenen süre içerisinde yapılmadığı takdirde vatandaşlara gecikme zammı uygulanıyor.

EMLAK VERGİSİ SORGULAMA

EMLAK VERGİSİ BORCU NASIL ÖĞRENİLİR?

2020 emlak vergisi sorgulama işlemi yapmak isteyen vatandaşlar borçlarını belediyelerden, e-devlet sistemi üzerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hizmet verdiği İnternet Vergisi Dairesi’nden öğrenebilecek. Aynı zamanda tüm borçlarını da bu şekilde görüntüleyebilecek olan vatandaşlar tarafından emlak vergisi ne kadar ödenilmesi gerektiği de öğrenilebiliyor. Aynı sistem üzerinden ödeme işlemleri de gerçekleştirilebiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?

Bazı vatandaşlar bu ödemelerden muaf tutulabiliyor. Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olanlar bu vergiyi ödemiyor. Bunun yanı sıra hiçbir geliri olmadığını belgelemiş olanların ve geliri yalnızca emekli, dul, yetim, ölüm veya maluliyet aylığı olanların da bu vergiyi ödemesi gerekmiyor. Vergi için sıfır orandan faydalanabilmek adına bu kişilerin ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul gelirinin olmama şartı da bulunuyor.

2020 senesi için 40 bin TL’yi geçmeyen faiz geliri bulunanları bu gelirleri de dikkate alınmıyor. Ancak bunun üstündeki faiz geliri vergiye tabi oluyor. Senenin bazı dönemlerinde oturulan dağ evi, yayla evi ve yazlık gibi evler için ise muafiyet yok. Buna karşılık vatandaşların bu evlerde senenin tamamında oturması ve diğer şartları da sağlaması halinde muafiyet hakkından faydalanmaları mümkün olabiliyor. Vatandaşların vergi ödemesi konusunda detaylı araştırma yapması ve ödeme süreçlerinin takip etmesi gerekiyor.

Sahip olduğu muafiyet haklarını bilmeden ödeme yapan vatandaşların başvuru yapmaları halinde geriye dönük olarak en fazla 5 yıllık vergi iadesi isteme hakları bulunuyor. İade için ilk olarak belediyeye başvurularak vergi muafiyeti formu dolduruluyor. Sonrasında belediyelere düzeltme dilekçesi veriliyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
o kadar pandemi olayı var ama emlak vergisinde ekstra bi zaman yok
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