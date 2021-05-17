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Emlak vergisi ödemelerinde son tarih ne zaman? İşte emlak vergisi hesaplaması…

17.05.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşyeri, ev, dükkan veya arsa sahibi olan her vatandaşın ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin 2021 ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her sene Mart ayında ödemeleri başlanan emlak vergisinin son ödeme tarihi, Mayıs ayının sonlarına yaklaşılması ile merak konusu oldu.

Emlak vergisi ödemelerinde son tarih ne zaman? İşte emlak vergisi hesaplaması…

Herhangi bir taşınmaz mala sahip olan vatandaşların ödemekle yükümlü oldukları emlak vergisi; peşin veya taksitli olarak ödenebiliyor. İsteyen vatandaşlar ödemelerini tek seferde yapabilirken, isteyen vatandaşlar ise 2 taksit şeklinde ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Peki, 2021 emlak vergisinin son ödeme tarihi ne zaman?

2021 EMLAK VERGİSİ İÇİN SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak vergisi ödemeleri iki eşit taksit halinde yapılmaktadır. İlk ödeme dönemi her sene Mart ayında başlar. 1 Mart 2021 tarihi itibari ile başlayan emlak vergisi birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021 tarihinde son bulacak.

İsteyen kişiler bu tarihe kadar tek seferde isimlerine tahakkuk eden emlak vergisi rakamını tek bir seferde peşin olarak ödeyebilirken, peşin ödeme yapmak istemeyen kişiler için ise 2 eşit taksit halinde ödeme yapma imkanı da bulunuyor.

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Taksitle ödeme yapmak isteyen kişiler için emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihi 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak. Emlak vergisi ikinci taksit son ödeme tarihi ise 30 Kasım 2021 olarak belirlendi. Sahip olduğu evi, işyeri, arsası ve tarlası olan kişiler için son ödeme tarihi dolmadan ödeme yapılması gerekmektedir.


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