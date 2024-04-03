Emlak vergisinde 'EYT' detayı! Bu yıldan itibaren geçerli... Kimler muaf olabilecek?

2024 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde, 2. taksiti ise kasım ayı boyunca ödenebilecek. EYT'liler ve emekliler vergi muafiyetin yararlanabilir mi? Şartlar neler?

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, Geçen yıl çıkan emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile emekli olan EYT’liler de bu yıldan itibaren muafiyetten yararlanmaya başlayacaklar.

KİMLERDEN EMLAK VERGİSİ ALINMAZ?

Hiçbir geliri olmayan vatandaşlar ile gelirleri sadece emekli, dul ve yetim aylığından ibaret olan, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlarından emlak vergisi alınmıyor.

İlk defa emekli olanlar, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren emlak vergisi muafiyeti hakkını kullanabiliyor.

BAŞVURU YAPMAYI UNUTMAYIN!

İlk defa emekli olanların emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için bağlı bulundukları belediyeye başvuru yapmaları zorunlu.

ÇALIŞAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK

EYT ile emekli olan ancak çalışmaya devam eden emekliler söz konusu muafiyetten yararlanamıyor.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için konutta bizzat oturma zorunluluğu ise bulunmıyor. Emlak vergisi muafiyetinden, 200 metrekareyi aşmayan konutta hissesi bulunan emekliler hisseleri oranında yararlanabiliyorlar.







