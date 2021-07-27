FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Emlak vergisinde yeni dönem yolda

Emlak vergisinde yeni dönem yolda

27.07.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2025 yılları için hazırlanan emlak vergisine esas değerler belirlendi. Arsa metrekare rayiç bedelleri üzerinden hesaplanan vergilendirmeler sonrası bazı bölgelerde yüzde 50 ve yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı.

Emlak vergisinde yeni dönem yolda

Bina vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazları diğer bir tanımla lüks konutları ilgilendiren bu verginin beyannameleri ilk taksitleri şubat itibarıyla tamamlandı.

Söz konusu verginin ikinci taksit ödemeleri ise ağustos ayı itibarıyla başlıyor. Türkiye genelinde Değerli Konut Vergisi'nin kapsamına giren yaklaşık 150 bin mülk olduğu tahmin ediliyor.

"OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEBİLİR"

Tek konutu olanlar ise konut değeri ne kadar olursa olsun vergiden muaf tutuluyor. Değerli Konut Vergisi’nin emlak sektörüne etkilerini değerlendiren Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Birçok mükellefin mülkü bir önceki dönemde 'değerli konut' kapsamında yer almazken yapılan son düzenlemeler ile bu kapsama girerek vergiye tabi oluyor.

İşte Türkiye'de en fazla ve en az esnafın olduğu iller!İşte Türkiye'de en fazla ve en az esnafın olduğu iller!

Emlak rayiç bedellerinin esas alınması ile birlikte değerli konut matrahı belirleniyor. Bu durumda mülk sahipleri için ek maliyetler oluşuyor. 'Yatırımlarını konut sektörüne yapan yatırımcılar için önemli bir düzenleme' diyebiliriz.

Özellikle lüks konut satışlarını doğrudan etkileyen bu vergilendirmeler hem konut taleplerini hem de konut fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilir" dedi.

Konutun değeri 5.2 milyon lirayı aşan yerlerde Değerli Konut Vergisi ödenmesi mecburi hale geliyor.

'1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montajına başlandı'1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montajına başlandı

İŞTE RAKAMLARLA DEĞERLİ KONUT VERGİSİ:

"5 milyon 227 bin TL ile 7 milyon 841 bin TL arasında olanlar, 5 milyon 227 bin TL'yi aşan kısmı için binde 3. 10 milyon 455 bin TL'ye kadar olanlar 7 milyon 841 bin TL'si için 7 bin 842 TL, fazlası için binde 6. 10 milyon 455 bin TL'den fazla olanlar 10 milyon 455 bin TL’si için 23 bin 526 TL, fazlası için binde 10."

Kaynak: İHA

Dünyaca ünlü meyve Avrupa’ya gitmeye hazırlanırken dökülmeye başladıDünyaca ünlü meyve Avrupa’ya gitmeye hazırlanırken dökülmeye başladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
PARTNERPareolu önlem!Pareolu önlem!
Yetki belgesi için son günler!Yetki belgesi için son günler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

Aylık 5 bin TL maaşla çalışacak şoför bulamıyor

Aylık 5 bin TL maaşla çalışacak şoför bulamıyor

Avrupa’ya gidecekken dökülmeye başladı

Avrupa’ya gidecekken dökülmeye başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.