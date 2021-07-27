Emlak vergisinde yeni dönem yolda

Bina vergi değeri 5 milyon 227 bin lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazları diğer bir tanımla lüks konutları ilgilendiren bu verginin beyannameleri ilk taksitleri şubat itibarıyla tamamlandı.

Söz konusu verginin ikinci taksit ödemeleri ise ağustos ayı itibarıyla başlıyor. Türkiye genelinde Değerli Konut Vergisi'nin kapsamına giren yaklaşık 150 bin mülk olduğu tahmin ediliyor.

"OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEBİLİR"

Tek konutu olanlar ise konut değeri ne kadar olursa olsun vergiden muaf tutuluyor. Değerli Konut Vergisi’nin emlak sektörüne etkilerini değerlendiren Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, "Birçok mükellefin mülkü bir önceki dönemde 'değerli konut' kapsamında yer almazken yapılan son düzenlemeler ile bu kapsama girerek vergiye tabi oluyor.

Emlak rayiç bedellerinin esas alınması ile birlikte değerli konut matrahı belirleniyor. Bu durumda mülk sahipleri için ek maliyetler oluşuyor. 'Yatırımlarını konut sektörüne yapan yatırımcılar için önemli bir düzenleme' diyebiliriz.

Özellikle lüks konut satışlarını doğrudan etkileyen bu vergilendirmeler hem konut taleplerini hem de konut fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilir" dedi.

Konutun değeri 5.2 milyon lirayı aşan yerlerde Değerli Konut Vergisi ödenmesi mecburi hale geliyor.

İŞTE RAKAMLARLA DEĞERLİ KONUT VERGİSİ:

"5 milyon 227 bin TL ile 7 milyon 841 bin TL arasında olanlar, 5 milyon 227 bin TL'yi aşan kısmı için binde 3. 10 milyon 455 bin TL'ye kadar olanlar 7 milyon 841 bin TL'si için 7 bin 842 TL, fazlası için binde 6. 10 milyon 455 bin TL'den fazla olanlar 10 milyon 455 bin TL’si için 23 bin 526 TL, fazlası için binde 10."

Kaynak: İHA



