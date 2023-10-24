Emlakçılar da şaşkın! Her ay ilan yeniliyorlar: Ev çok alan yok

Konut piyasasındaki durgunluk devam ediyor. Geçtiğimiz aylara göre satılık konutlara talep yüzde 50 düşmüş durumda. Bu nedenle emlakçıların elinde ilanlar artmaya başladı. Emlakçılar her ay aynı konut üzerinden ilan yeniliyorlar. Ortalama fiyatlar 2,5 milyon TL ile 4-5 milyon TL arasında değişiyor. Kiralık konutlarda da son iki ayda artış yaşanırken, fiyatlar ise yukarı yönlü devam ediyor.

“KONUTA TALEP YOK DENECEK KADAR AZ DİYEBİLİRİZ”

Konut piyasasında durgunluğun devam ettiğini belirten emlakçı Şerafettin Başaran, “Satılık konutlara talep son iki ayda yüzde 50 düştü diyebiliriz. Konuta talep, yok denecek kadar az diyebiliriz. Daha önce satılık konut bulunmuyordu şimdi artış yaşıyoruz. Bu artış neredeyse yüzde 60’ları bulmuş durumda. Elimizde fazlasıyla konut var. İlanları her ay yeniliyoruz. Tabi satış gerçekleşmiyor. Sıfır dairelerin fiyatlarında gerileme olmuyor ama ikinci ellerde yüzde 20 gerileme var. Pazarlıklarda ise konut sahibi karşısındaki kişi ciddiyse ve paraya ihtiyacı var ise fiyatı yüzde 20 geriye çekiyor. Ortalama konut fiyatları ise 2,5 milyon TL’den başlayıp, 4-5 milyon TL’ye kadar devam ediyor” dedi.

Kiralık dairelerde de artış olduğunu dile getiren Başaran, “Bunun nedeni ise İstanbul’da yaşamın zorlaşmasından kaynaklı diyebiliriz. Geçtiğimiz aylara göre elimizde bu bölgede 40 tane kiralık daire varsa şu anda 120 tane var diyebiliriz. Tabiki fiyatlar da yükseldi” şeklinde konuştu.







