Emlakçılar dışında 'satılık' veya 'kiralık' yazanlara 30 bin TL ceza geliyor

Gayrimenkul kredi faiz oranlarının düşmesi emlak piyasasında bir canlanmaya yol açtı. Pandemi süresinde işleri durgun olan emlakçılar da bu sürede işlerini yavaş yavaş toparlamaya başladı. Emlakçıların işlerini devam ettirmesi için zorunlu olan “mesleki yeterlilik belgesi” alma zorunluluğunun 30 Ağustos’a kadar son kez uzatıldığını ifade eden Mevlüt Oral, yönetmelik kapsamında çıkacak yeni yasa ile birlikte emlakçılığın saygınlığının artacağını, emlakçılar haricindeki başka kişilerin gayrimenkul satması durumunda büyük para cezaları yiyeceğini belirtti.

“VERGİ MÜKELLEFİ OLUP DA TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN SON GÜN 30 AĞUSTOS”

2019 Aralık’ta sona eren mesleki yeterlilik belgesi başvurularının 30 Ağustos’a kadar son kez uzatıldığının altını çizen Mevlüt Oral, “2018 Haziran ayında bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelikten dolayı 5 Aralık 2019’a kadar alınması zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesini herkesin alması düşüncesi ile 8 aylık bir uzama yapıldı. Yani mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenler için son fırsat 30 Ağustos’ta bitiyor. 30 Temmuz’a kadar yetki belgesi almak isteyenler müracaatını yapsın ki Ticaret İl Müdürlüğü’nün onay vermesi lazım. Son güne yakın müracaat yapıldığı zaman yetki belgeniz yetişemeyebilir” dedi.