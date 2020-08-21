FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Emlakçılıkta yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren başlıyor

Emlakçılıkta yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren başlıyor

EMLAK HABERLERİ  | 21.08.2020 09:45 | Son Güncelleme

Emlak sektörüne yönelik düzenleme uyarınca 1 Eylül'den itibaren itibaren yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat alamayacak ve bu kişiler emlakçılık yapamayacak.

Emlakçılıkta yeni dönem! 1 Eylül'den itibaren başlıyor

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek emlak sektörüne ilişkin yeni düzenlemeyi değerlendirdi.

Düzenlemeyle 1 Eylül'den itibaren itibaren yetki belgesi olmayan işletmeler ruhsat alamayacak ve bu kişiler emlakçılık yapamayacak.

Nizameddin Aşa, "Uygulama, sektörde mağduriyetlerin ve kayıt dışılığın önüne geçilmesini hedefliyor. (Bu sayede) Sektöre kalite ve disiplin gelecek" dedi.

'SAHTE İLANLAR KALDIRILACAK'

Aşa, "Tüketicilerimiz mutlaka yetki belgeli emlakçılarla çalışmalı. Ofise gittiğinde bu belgeyi sormalı. Artık internetteki sahte ilanlar kaldırılacak ve belgesiz işletmeler bu platformlara ilan veremeyecek" diye konuştu.

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal ise, "Düzenlemenin, kendisine emlakçı süsü vererek tüketiciyi dolandıranların önüne geçmesi için aktif denetim şart" dedi.

KAYNAK:AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Dolar sert düşüşte!Dolar sert düşüşte!
Eylül ayında konut fiyatları düşecek mi?Eylül ayında konut fiyatları düşecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Konut kredisi faizleri yükseldi mi?
Konut kredisi faizleri yükseldi mi?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Konut kredisi faizleri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Konut kredisi faizleri yükseldi mi? Konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Tapu masrafı ne kadar, hesaplama nasıl yapılır?
Tapu masrafı ne kadar, hesaplama nasıl yapılır?
Okuyucu Yorumları 1 yorum
San ki emlakcılar çok mu düzgün %70 üçkağıtçı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konut Fiyat Endeksi haziran ayında arttı
Konut Fiyat Endeksi haziran ayında arttı
Konut fiyatları düşer mi? Ucuz kredi dönemi bitti, peki Eylül ayında konut fiyatları düşecek mi?
Eylül ayında konut fiyatları düşecek mi?
Güncel konut kredisi faiz oranları! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi veren banka hangisi?
Vakıfbank, Ziraat, Halkbank konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Konut kredisi faizleri yükseldi mi? İkinci el konut kredisi faizi ne kadar? İşte kredi faizleri son durumu!
Konut kredisi faizleri yükseldi mi?
Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor
Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor
Gayrimenkul satışı salgına rağmen 6 ayda 1 milyonu aştı
Gayrimenkul satışı salgına rağmen 6 ayda 1 milyonu aştı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.