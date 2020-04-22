Erken emeklilik ve yüksek maaş için 1999 tarihine dikkat! İşte tüm şartlar...

1999 yılı ve öncesindeki dönemlerde sigorta başlangıcı olan kişiler, emeklilik konusunda avantajlıdır. 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ile 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsüne mensup olarak çalışanların sigorta başlangıç tarihi 1999 yılı ve öncesine ait ise; belirlen şartlara uygun olanlar erken emekli olabiliyor. Erken emekliliğin yanında 1999 ve öncesinde SGK girişi olanlar daha yüksek emekli maaşı alabiliyor.

Bu haktan faydalanmak için 1999 ve öncesindeki yıllarda sigorta girişi olan vatandaşların 15 yıllık hizmet süresi ile 3600 prim günü ödemesi kriterlerini tamamlamaları gerekir. Formülize edilen hizmet süresi ve prim günü şartlarının tamamlandığı tarih emeklilik yaşı için belirleyici olur. İşte, 1999 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajları...

1999 ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN ERKEN EMEKLİLİK KONUSUNDA YERİNE GETİRMESİ GEREKEN ŞARTLAR

1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olan vatandaşların erken emeklilik konusunda uyması gereken şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

Sigortalı olarak çalışanların mutlaka 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş olması gerekir.

1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik hakkını elde etmesi için 15 yıllık hizmet süresi ile 3600 prim günü şartlarını tamamlaması gerekir.