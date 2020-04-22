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Erken emeklilik ve yüksek maaş için 1999 tarihine dikkat! İşte tüm şartlar...

EMLAK HABERLERİ  | 22.04.2020 12:34 | Son Güncelleme

Sigorta başlangıç tarihi emekliliği doğrudan etkileyen bir faktördür. 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigortalı olarak bir işe giren kişilere erken emeklilik yolunda hak tanınmıştır. Erken emeklilik için verilen formülde sigortalı olarak çalışanların hizmet süresi ve prim günü dikkate alınır. Hizmet süresi ve prim günü şartlarının doldurulmasının yanında yaş kriteri de önemlidir.

Erken emeklilik ve yüksek maaş için 1999 tarihine dikkat! İşte tüm şartlar...

1999 yılı ve öncesindeki dönemlerde sigorta başlangıcı olan kişiler, emeklilik konusunda avantajlıdır. 4A (SSK), 4B (BAĞ-KUR) ile 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsüne mensup olarak çalışanların sigorta başlangıç tarihi 1999 yılı ve öncesine ait ise; belirlen şartlara uygun olanlar erken emekli olabiliyor. Erken emekliliğin yanında 1999 ve öncesinde SGK girişi olanlar daha yüksek emekli maaşı alabiliyor.

Bu haktan faydalanmak için 1999 ve öncesindeki yıllarda sigorta girişi olan vatandaşların 15 yıllık hizmet süresi ile 3600 prim günü ödemesi kriterlerini tamamlamaları gerekir. Formülize edilen hizmet süresi ve prim günü şartlarının tamamlandığı tarih emeklilik yaşı için belirleyici olur. İşte, 1999 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajları...

1999 ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN ERKEN EMEKLİLİK KONUSUNDA YERİNE GETİRMESİ GEREKEN ŞARTLAR

1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olan vatandaşların erken emeklilik konusunda uyması gereken şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

Sigortalı olarak çalışanların mutlaka 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş olması gerekir.
1999 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik hakkını elde etmesi için 15 yıllık hizmet süresi ile 3600 prim günü şartlarını tamamlaması gerekir.

1999 YILI VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLAN KADINLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?

Erken emeklilik için gerekli olan 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarının tamamlandığı tarih emeklilik zamanını direkt olarak etkiler. Belirlenen tarihler arasında bu iki şartı yerine getiren kadın çalışanların emekli olma yaşları belirlenmiştir:

24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,

24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,

24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,

24 Nisan 2011 tarihinden sonra 58 yaşında emeklilik hakkı tanınır.

1999 YILI VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLAN ERKEKLER NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?

1999 yılı ve öncesinde SGK'da sigorta başlangıcı yapılan erkek çalışanların 15 yıllık hizmet süresi ile 3600 prim günü ödemesini tamamladıkları tarih emeklilik zamanı için önemlidir. Buna göre; belirlenen iki şartı yerine getiren erkek çalışanların emekli olma yaşları belirlenmiştir:

24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,

24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,

24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,

24 Nisan 2011- 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,

24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında emeklilik maaşına kavuşurlar.

1999 YILI VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLDUKLARINDA NE KADAR MAAŞ ALIR?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararlar kapsamında en düşük emekli maaşı 1500 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre; 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi olan 1600 TL emekli maaşı almaya devam ederken; 2000 yılı ve sonrasındaki sigortalıların emeklilik maaşları 1400 TL'den 1500 TL'ye getirilmiştir. Pandemi önlemlerinden önceki 200 TL'lik fark alınan karar ile birlikte 100 TL'ye düşürülmüştür.

1999 YILI VE ÖNCESİNDE SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLDUKLARINA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

15 yıllık hizmet süresi ve prim günü şartlarını doldurarak emekliliğe hak kazanan kişilerin kıdem tazminatı alması hakkı saklı tutulmuştur. Buna göre;

İşten ayrılmak için verilen dilekçede neden olarak yaş dışında bütün emeklilik şartlarının tamamlandığı ve yaş şartının beklendiği açık bir şekilde yazılmalıdır.
Kıdem tazminatını hak eden kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’nden aldığı “kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır” yazısını işverenine vermesi gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
SGK, Erken emeklilik,

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