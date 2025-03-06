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eTaşın ile kolay ve güvenilir evden eve nakliyat hizmeti

05.03.2025 16:24
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Havaların ısınmasıyla birlikte birçok kişinin taşınma talebi oluşmakta, evden eve nakliyat hizmeti veren firmalara talep artmaktadır. Türkiye'de her yıl ortalama 2 milyonun üzerinde evden eve nakliyat işlemi yapılırken, bu taşınmaların neredeyse yarısı haziran, temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşmektedir. Yaz aylarında yoğunlaşan bu süreç, doğru nakliyat firmasını bulmayı daha da önemli hale getirmektedir.

eTaşın ile kolay ve güvenilir evden eve nakliyat hizmeti

Ev taşıma süreci, birçok kişi için stresli ve zahmetli bir süreçtir. Eşyaların toplanması, uygun bir nakliyeci bulunması, fiyatların karşılaştırılması ve güvenli bir şekilde taşınma sürecinin yönetilmesi oldukça zaman alıcı ve yorucudur. Ancak artık bu süreci çok daha kolay hale getiren bir platform var: eTaşın.

Türkiye’nin En Büyük Evden Eve Nakliyat Platformu

eTaşın, Türkiye’nin en büyük evden eve nakliyat platformu olarak hizmet vermektedir. 81 ilde 1000’den fazla nakliyeci ve 4000’den fazla araç ile müşterilere en hızlı ve güvenilir taşınma deneyimini sunuyor. Geleneksel nakliyat süreçlerinden farklı olarak, eTaşın sayesinde sadece 30 saniyede nakliye talebi oluşturabilir, fotoğraf veya ses kaydı ile taşınma talebinizi 1000’den fazla nakliyeciye ulaştırabilirsiniz

eTaşın Nasıl Çalışır?

eTaşın sunduğu teknolojik altyapı ile müşterilerin taşınma sürecini benzersiz şekilde kolaylaştırmaktadır. eTaşın hizmetlerine ulaşmak için yapmanız gerekenler çok basit!

  • Talep oluşturun: eTaşın internet sitesine girerek sadece 30 saniyede taşıma talebinizi oluşturabilirsiniz.
  • Fotoğraf veya ses kaydı yükleyin: Taşınacak eşyalarınızın fotoğraflarını yükleyebilir veya Türkiye’de bir ilk olan sesli talep oluşturma özelliği ile taşınma detaylarınızı nakliyecilere anlatabilirsiniz.
  • En uygun teklifleri alın: eTaşın, yapay zeka destekli sistemi sayesinde nakliyecilerden sizin için en uygun fiyat tekliflerini toplar ve size sunar.
  • Sigorta: eTaşın üzerinden oluşturacağınız taşıma talebinize sigorta ekleyebilir, eşyalarınızı hasarlara karşı güvence altına alabilirsiniz.
  • Güvenle taşının: Seçtiğiniz nakliyeci ile taşınma sürecinizi kolay ve güvenilir bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

İstanbul Evden Eve Nakliyat Fiyatları Ne Kadar?

Ev taşıma fiyatları birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Evin büyüklüğü, taşınma mesafesi ve ek hizmetler gibi unsurlar fiyatları etkileyebilir. eTaşın üzerinden alınan güncel fiyatlara göre İstanbul içinde taşınma ücretleri şu şekildedir:

1+1 ev taşıma fiyatları: 8.000 TL – 13.000 TL
2+1 ev taşıma fiyatları: 10.000 TL – 16.000 TL
3+1 ev taşıma fiyatları: 12.000 TL – 18.000 TL

Bu fiyatlar, piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. Taşınmak isteyenler dilerse 12 taksitle ödeme yapabilmektedir. eTaşın, en iyi fiyat tekliflerini almak ve taşınma sürecinizi en uygun maliyetle tamamlamak için en doğru platformdur.

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Yapay Zeka Destekli Nakliyat Süreci

eTaşın’ın en büyük avantajlarından biri, yapay zeka destekli hacim hesaplama sistemidir. Müşterilerin yüklediği fotoğrafları analiz eden sistem, eşyaların hacmini otomatik olarak hesaplayarak en uygun taşıma araçlarını belirler. Bu sayede, gereksiz masrafların önüne geçilir ve en iyi fiyat teklifleri alınır.

Ayrıca, sesli talep oluşturma özelliği sayesinde taşınmak isteyen kişi, taşınma detaylarını uzun uzun defalarca nakliyecilere anlatmak zorunda kalmaz. Sistemin gönderdiği özel bir link ile otomatik santral araması gerçekleştirilir ve müşterinin taşınma süreci hakkındaki ses kaydı alınarak nakliyecilere gönderilir. Bu da süreci hızlandırarak nakliyecilerin en doğru fiyatı vermesini sağlar.

Ayrıca telefon numarasını gizlemek isteyen müşteriler için eTaşın santral hizmeti de sunmaktadır. Bu sayede nakliyeciler taşınamak isteyen kişiyi 0850’li numara üzerinden arar, telefon numaraları maskelenir.

Neden eTaşın’ı Tercih Etmelisiniz?

Hızlı ve Kolay Talep Oluşturma: 30 saniyede nakliyat talebinizi oluşturabilirsiniz.
Fiyat Karşılaştırma İmkanı: Birden fazla nakliyeciden teklif alarak en uygun fiyatı seçebilirsiniz.
Yapay Zeka Destekli Hacim Hesaplama: Eşyalarınızın hacmi otomatik hesaplanır ve en uygun taşıma yöntemi belirlenir.
Ses Kaydı Gönderme: Türkiye’de bir ilk olan bu özellik sayesinde taşıma bilgilerinizi yazmaya gerek kalmadan nakliyecilere ses kaydı ile anlatabilirsiniz.
81 İlde Hizmet: Türkiye’nin her yerinde güvenilir taşınma imkanı.
Deneyimli ve Güvenilir Nakliyeciler: 1000’den fazla nakliyeci ile çalışarak en iyi hizmeti sunar.

eTaşın ile Taşınmak Çok Kolay!

Ev veya ofis taşıma sürecini eTaşın ile kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. İstanbul evden eve nakliyat hizmetleri için en uygun fiyatları almak ve taşınmanızı güvenle gerçekleştirmek için etasin.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Siz de hemen taşınma talebinizi oluşturun, en uygun fiyatlarla zahmetsizce taşının!

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Anahtar Kelimeler:
Nakliyeci taşıma
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