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Ev alacaklar dikkat! Başvurular başladı... İşte Kayapark Sakura Evlerinin fiyatı!

17.01.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir gelişme yaşandı. Yeni sosyal konut projesi, Kayapark Sakura Evleri için başvurular başladı. 1 buçuk yıl içerisinde teslim edilmesi hedeflenen projede, Başvuruların alındığı 2+1 daireler 575 bin liradan 3+1 daireler ise 750 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İşte projeyle ilgili tüm merak edilenler....

Ev alacaklar dikkat! Başvurular başladı... İşte Kayapark Sakura Evlerinin fiyatı!

1 buçuk yıl içerisinde teslim edilmesi hedeflenen yeni sosyal konut projesinde 445 daire bulunan projede, Başvuruların alındığı projedeki 2+1 daireler 575 bin liradan 3+1 daireler ise 750 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Başakşehir Belediyesi ve Famir Yapı iş birliği ile Kayabaşı Mahallesi’nde hayata geçirilen Kayapark Sakura Evleri’nin tanıtım toplantısı yapıldı. 1 buçuk yıl içerisinde teslim edilmesi hedeflenen yeni sosyal konut projesinde 445 daire bulunuyor. Başvuruların alındığı projedeki 2+1 daireler 575 bin liradan 3+1 daireler ise 750 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Başakşehir Belediyesi güvencesiyle inşa edilecek Kayapark Sakura Evleri, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Atatürk Olimpiyat Stadı ve Kayapark Millet Bahçesi’ne komşu olacak

‘Sağlığın merkezinde yemyeşil bir yaşam’ sloganıyla yapılan Kayapark Sakura Evleri’nin tanıtım toplantısında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir’in ulaşım kolaylığı, modern konut siteleri, sağlam zemini ve yeşil alanlarıyla İstanbul’un en çok tercih edilen ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

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KONUTLAR 1 BUÇUK YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK

Yeni projeleri de olduğunu aktaran Kartoğlu, “Başakşehir mutluluğun şehri, o yüzden insanların güzel ve mutlu yaşaması için bir yandan gelir paylaşımı projeleri üretirken bir yandan da sosyal belediyeciliğin vermiş olduğu gayretle kentsel dönüşüm projelerimize devam ediyoruz. Bugün lansmanını yaptığımız projemiz 445 daireden oluşuyor. Çam ve Sakura Hastanesi’nin hemen karşı çaprazında çok güzel bir proje olacak. Hedefimiz 1 buçuk yıl içerisinde projeyi bitirip vatandaşımıza teslim etmek. Kentsel dönüşümle ilgi bu proje devam ederken yılın ilk 6 ayı içerisinde yeni projeleri duyuracağız. İlan edeceğimiz projeler Şahintepe ve Ziya Gökalp Mahalleleri olacak. Orada hem uygun konutlar sunulacak hem de konut stokunu yenileyerek depreme hazırlıklı hale getireceğiz” dedi.

İLK 50 DAİRE KURA ÇEKİLİŞİ İLE SAHİBİNİ BULACAK

İstanbul’da en fazla konut üreten belediye olduklarını belirten Kartoğlu, “Proje 17 dönüm alanda 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor. Başvuru yapılabilir, ilk 50 daireyi kura ile vereceğiz. Sonra normal satışa döneceğiz. Kura için başvuru kayaparksakuraevleri.com adresi üzerinden yapılabilecek. Oradan şartları tutan bütün vatandaşlarımız başvurabilir. ‘Sağlığın merkezinde yemyeşil bir yaşam’ sloganıyla hayata geçirilecek Kayapark Sakura Evleri’nin aynı zamanda ilçemizin ilk kentsel dönüşüm projesi olacak. Kayapark Sakura Evlerimiz, doğanın ve sağlığın tam merkezinde yer alacak. Şehrin merkezinde, doğa ile iç içe yeni bir yaşamı herkes için mümkün kılacak” diye konuştu.

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BAŞEL, DAİRELERİN FİYATINI AÇIKLADI

Famir Yapı’nın Proje Müdürü Serkan Başel ise “6 bloktan oluşan proje kapsamında, iki farklı tipte 267 adet 2+1 ile 178 adet 3+1 daire, ön talep fırsatı ve maliyetine yakın fiyatlarla satışa sunulacak. 17 bin 420 metrekare alan üzerinde yükselecek kentsel dönüşüm projesi, İstanbul Havalimanı’na yakınlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantısı, şehrin her bölgesine ulaşım imkanı sağlayan metro hatları ve otobüs güzergahları ile sakinlerine seçkin bir lokasyon avantajı da sunacak” ifadelerini kullandı.

“TALEP YÜKSEK OLACAK”

Başel, “Projenin en öne çıkan özelliği fiyatları ve lokasyonudur. Yeşille iç içe bir proje hayata geçiriyoruz. 2+1 daireler 575 bin, 3+1 daireler ise 750 bin liradan başlıyor. Şu anda kura ile satışa çıkacak ilk daireler maksimum 900 bin liradır. Bu fiyatlara bölgede daire almak imkansız. Bölgenin yarı fiyatına satışa çıkıyoruz. Talebin çok yüksek olacağını düşünüyoruz. Bölge ferah, yeşil olduğu için zaten ciddi talep alıyor. Zemini çok sağlam o nedenle talep yüksek olacak” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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