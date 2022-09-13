Ev alacaklar dikkat! Tapuda üç boyutlu teknoloji dönemi... 81 ilde başlayacak

Ev satın alacakları ilgilendiren yeni gelişme yaşandı. Vatandaşların almak istediği gayrimenkul ile ilgili akla gelen soruların görsel olarak cevaplanabildiği 3 boyutlu "artırılmış gerçeklik" projesi 81 ilde yagınlaştırılacak.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü de açtığı stantla vatandaşlara hizmetlerini anlattı.

TAPUDA 3 BOYUTLU TEKNOLOJİ DÖNEMİ

Yeni yapılan açıklamaya göre Tapu Kadastro'da 3 boyutlu dönem bu yıl başlıyor. Ev satın almak isteyenler ve tamamlandığında balkonundan salonuna ve odalarına her detayı görmek ve gerçekten söylenildiği gibi mi diye alınacak evden emin olmak isteyen vatandaşlar için 'artırılmış gerçeklik' dönemi devreye alınacak. Havadan çekilen fotoğraflar ve yerden yapılan ölçümlerle imar işi üç boyutlu hale getirilecek.

BU YIL ÇALIŞMALAR BAŞLATILIYOR

Gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulabilecek. Kişiler satın almayı planladığı gayrimenkulün tüm detaylarını 3D olarak görebilecek. Çalışmalar bu yıl itibarıyla bütün illerde başlatılacak.



