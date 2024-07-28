Ev alacakları sevindirecek haber! Maliyetin gerisinde kaldı! Elinizi çabuk tutun, indirim yüzde 20'yi buluyor: Uzmanlar 'fırsat' diyerek duyurdu!

Türkiye'de konut krizi sürerken konutlarda fiyat artış oranı inşaat maliyet artışının gerisinde kaldı. Uzmanlardan “Azalan talep nedeniyle kimi müteahhitler maliyeti fiyata yansıtamıyor, kârından taviz veriyor. Ama bu durum kalıcı değil. Piyasa hareketlenince tablo değişecektir" uyarısı geldi. Ev almak isteyenler elini çabuk tutmalı.

Posta'da yer alan habere göre, İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) Yönetici Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman, ev almak isteyenler için fırsat dönemde olunduğunu kaydetti. Büyükduman, “Rakamlar gösteriyor ki kimi müteahhitler kâr marjından taviz veriyor. Çünkü başlanan ve bitirilmesi gereken bir proje söz konusu. Ancak piyasa açıldığı, yeni konut projeleri hayata geçtiği zaman, üreticiler yeni maliyete göre fiyatlama yapacak. Yani maliyet artışı mutlaka satış fiyatına yansıyacak” dedi.

"İNDİRİM YÜZDE 20'Yİ BULUYOR"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, ikinci elde yeni konuttan daha fazla fiyat avantajı olduğunu dile getirdi. “İkinci el konut pazarında maliyetinden daha ucuza satılan evler var” diyen Akdoğan, “Talepteki düşüş nedeniyle pazarlık marjı ciddi ölçüde açıldı. Mevduata dönmek isteyen, nakde ihtiyacı olan ya da farklı bir yatırım planlayan mülk sahipleri yüzde 20’ye varan oranda indirim yapıyor. Mevduat faizi ve konut kredi faizi düşüş eğilimine girince bu tablo değişecek. Şu an biriken bir talep var ve konut arzı giderek azalıyor. Bu nedenle piyasa hareketlenince fiyat artışı kaçınılmaz olacak. Konuta ihtiyacı olan ve finansal gücü olanlar için bugün gerçek anlamda fırsat dönemi yaşanıyor” ifadelerini kullandı.