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Ev almak isteyen en az 13 milyon lirayı gözden çıkarıyor! Kirası bile asgari ücretin 2,5 katı: Bodrum’u sollayacak

08.08.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatları artmaya devam ederken popüler tatil merkezi Çeşme’de ev fiyatları bir yılda yüzde 77 yükseldi. En az 13 milyon liradan başlayan konut fiyatları ile bir diğer turizm merkezi Bodrum ile yarışan Çeşme’de ortalama kiralar da 27 bin lirayı aştı.

Ev almak isteyen en az 13 milyon lirayı gözden çıkarıyor! Kirası bile asgari ücretin 2,5 katı: Bodrum’u sollayacak

Popüler turizm merkezlerinden biri olan Çeşme’de Ağustos 2023 itibarıyla satılık konut fiyatları ortalama 13 milyon 208 bin 312 TL değerine ulaştı. Geçen yılın aynı ayına göre Çeşme’de ortalama satılık konut fiyatlarında artış yüzde 77 oldu. Son iki yıl içerisindeki satılık konut fiyat artışı ise yüzde 322’ye ulaştı.

BODRUM, ÇEŞME’Yİ SOLLADI

Endeksa verilerine göre, ancak verilere göre Çeşme’deki satılık konut fiyat artışı bir diğer gözde tatil merkezi olan Bodrum’un gerisinde kaldı. Bodrum’da son bir yıl içerisinde satılık konut değer artışı yüzde 91 seviyesinde gerçekleşti.

EN ÇOK O MAHALLEDE FİYATLAR YÜKSELDİ

Çeşme’deki konut fiyatlarında öne çıkan mahalle ise Alaçatı’ya komşu olan Celal Bayar Mahallesi. Bu mahallede satılık konut metrekare fiyatları Çeşme’deki diğer mahalleler arasında en yüksek değerlere ulaştı. Celal Bayar Mahallesi’nde ortalama satılık konut metrekare fiyatları 115 bin 767 TL, ortalama konut fiyatı 22 milyon 458 bin 798 TL oldu.

Çeşme genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 74 bin 204 TL, ortalama fiyatı 13 milyon 208 bin 312 TL olurken, ortalama metrekare kira 195 TL, ortalama kira 27 bin 426 TL oldu.

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