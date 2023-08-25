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Ev fiyatları artacak mı? 1,20 faiz, 180 ay vade... Yeni konut kredi sonrası herkes bunu merak ediyordu! Emlak uzmanı açıkladı

25.08.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşük faizli konut kredisi için geri sayım başladı. Ekim ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemede faiz ve vade şartları için seçenekler masaya gelirken; 'Konut fiyatları artacak mı?' sorusunun yanıtı merak ediliyor. İkinci el konutların da kampanyaya dahil edilmesini beklediklerini söyleyen Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut fiyatlarında beklenen değişimi açıkladı.

Ev fiyatları artacak mı? 1,20 faiz, 180 ay vade... Yeni konut kredi sonrası herkes bunu merak ediyordu! Emlak uzmanı açıkladı

Ev sahibi olmak isteyenler düşük faizli kredi haberleriyle umutlandı. İlk kez ev saibi olacaklar için 180 ay vadeli düşük faizli kredi düzenlemesi için çalışmalar devam ederken, ikinci el konutların da kampanyaya dahil edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut fiyatlarının artıp artmayacağıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

1,20 FAİZ ORANIYLA KONUT KREDİSİ MASADA

Finans dünyası temsilcileriyle geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz buluşma sonrası ’’Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz’’ açıklaması yapmıştı. Bu konuda Merkez Bankasının da BDDK’yla çalışmaları olduğu bildirilmişti. Son dönemde konut kredilerinin yüzde 2,80 oranlarına ulaşması kredi ile ev alma imkanını zorlaştırmıştı. Söz konusu kampanya ile kamu bankalarının yüzde 1,20’ye kadar düşen faiz imkanlarıyla sıfır ve ikinci el konutlarda kullanılabilecek finansmanı sağlaması bekleniyor. Ekim ayında yürürlüğe girmesi beklenen kampanya ile konut sektörünün de canlandırılması hedefleniyor.

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"ARSA, ARAZİ SATIŞLARINA SON DÖNEMDE TALEP ARTTI"

Konut satışlarında son dönemde finansmana erişimin zor olması nedeniyle gerileme olduğunu ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, ’’Konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 düşüş var. İpotekli satışlarda düşüş var. Gayrimenkul yatırımcıları konut dışındaki yatırımlara da yöneldi. Arsa, arazi satışlarına son dönemde talep arttı. Konutta finansman nedeniyle bir problem vardı. Hükümetimizin de bu finansman sorununu çözmek için çalışmaları olduğu yönünde beklentiler var’’ dedi.

İLK EVİNİ ALACAKLARA 180 AY VADEYLE KONUT KREDİSİ

İlk evini alacaklar için düzenlemelerin hükümet tarafından yapıldığını aktaran Özelmacıklı, ’’Merkez Bankası’nın ve BDDK’nın bu yönde çalışmalar yaptığını biliyoruz. Kamuoyuna da yansıyan düzenlemeden piyasaların beklentisi var. Konut kredi faizlerinin mevcuttan daha düşük olmasını bekliyoruz. Belirli şartlar dahilinde ilk evini alacaklara ilk evim kampanyası ile kolaylıklar sağlanmıştı. Konut kredilerinde düşük faiz beklentisi var. Bu noktada yeni düzenleme ile ilk evini alacaklar için 120 - 180 ay vade ve yüzde 1,20 kredi faiz oranlarıyla kolaylık sağlanması bekleniyor’’ dedi.

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KONUT FİYATLARI NE OLACAK? ARTACAK MI?

Şu an için konut kredi faizlerinin yüzde 2,80 oranlarında olduğunu hatırlatan Özelmacıklı, ’’Kampanya açıklandığında elimizdeki yapı stoğunun da yeterli olmadığını düşünürsek ikinci el konutların da kampanyaya dahil edilmesi ilk konut alacakların beklentisi dahilinde. Kampanya dahilinde kredilerin belirli şartları sağlayan kişilere verilecek olması nedeniyle konut fiyatlarının çok fazla artması beklenmiyor. Gerek ikinci el ve sıfır konutlarda çeşitli stoklar var. Finansmana erişim kolaylaştığında arz talep dengesi de oluşacaktır’’ diye konuştu.

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