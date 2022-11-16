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Ev isteyen kredi çekemiyor, kredi çeken ev bulamıyor! Son 40 ayın zirvesine çıktı

16.11.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut satışlarında yaşanan düşüş, yüksek fiyatların yanında kredi faiz oranlarını da akıllara getirdi. Hali hazırda oldukça pahalı olan gayrimenkul fiyatlarının yanında bir de konut kredisi faiz oranları eklenince satışlarda düşüş yaşandı. Konut kredi faizleri, son 40 ayın zirvesine çıkarken, konut satışları ise önceki yılın ekim ayına oranla satışlar yüzde 25 azaldı.

Ev isteyen kredi çekemiyor, kredi çeken ev bulamıyor! Son 40 ayın zirvesine çıktı

Konut satışlarında, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 25 düşüş yaşandı. Bunun en önemli sebeplerinden biri, fiyat artışın yanı sıra kredi faiz oranlarının yüksek olması. Önceki yıllarda 0.70 faizle kredi çekerek ev sahibi olmak mümkündü Ancak şu anda konut kredisi faizleri yıllık bazda son 40 ayın zirvesini gördü.

FAİZLER ZİRVEDE, KREDİ ÇEKMEK İSTEYEN İSE EV BULAMIYOR

Konut kredi faizleri 2019 temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeyi görürken kredi kullanarak ev satın almak isteyenleri oldukça zorladı. Mevcut oranlarla kredi çekip ev almak isteyen de bütçesine göre ev bulamıyor. Hal böyle olunca da durağan olan emlak piyasası iyice durma noktasına geldi.

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YILLIK BAZDA YÜZDE 21'İ GEÇTİ

Merkez Bankası verilerine göre yıllık bazda konut kredi faizi yüzde 21.56'ya yükseldi. Bu oran en son Temmuz 2019'da görülmüştü. Alınan bilgilere göre şu anda konut kredisi faizleri yüzde 1.20'den başlayıp 3.5'e kadar çıkıyor. Konut kredisi çekmek isteyenler ise istedikleri miktarda krediyi alamamaktan şikayetçi.

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"PİYASANIN NORMALE DÖNMESİ, KREDİLERE BAĞLI"

Habertürk TV ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Emlak Müşavirleri Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yeşiltaş, piyasanın normale dönmesi için kredilerin önemli olduğunu söyledi.

Yeşiltaş açıklamasında, "Piyasanın normale dönmesi, konut kredilerinin normalde dönmesine bağlı. Ortalama 1 milyon lira konut kredisi kullanan insanın aylık 20 bin lira ödemeyle karşılaştığının görüyoruz ki bu kullanılabilir bir oran değil. Zaten şehir merkezlerinde 4-5 milyon altında gayrimenkul yok. Gayrimenkul rakamları aşırı yükseldiği için banka da kredi vermekte zorlanıyor çünkü geri ödemesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

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Konut kredisi faiz emlak konut

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