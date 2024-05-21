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Ev sahibi-kiracı davasında artık nikah fotoğrafları da dosyada!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.05.2024 16:04
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Ev sahibi kiracı davalarında delillere bir yenisi daha eklendi. Kiracısını evden çıkarmak isteyen ve dava açan ev sahibi mahkemede oğlunun nikah fotoğrafını delil olarak gösterdi. Tahliye davası bir yıldır sürerken, kiracı ile ev sahibi arasında başlayan anlaşmazlık sonucu yaşanan olaylar nedeniyle birbirlerine karşı 5 ayrı hakaret, tehdit ve darp davası daha açıldı.

Ev sahibi-kiracı davasında artık nikah fotoğrafları da dosyada!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı sinyali vermesi gündemde yer alırken ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar da mahkemeye taşınmaya devam ediyor. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ev sahibi Sergül Şerbetçi (56), 1,5 yıl önce oğlunun evleneceği belirtip, evi boşaltmasını istediği kiracısı Emre Akyol'a evden çıkmayınca tahliye davası açtı. Duruşmada kiracısı Akyol'un oğlunun evlendiği yalanıyla kendisini evden çıkarıp, başka birine daha yüksek fiyata kiralamak istediğini iddia etti. Şerbetçi mahkemede delil olarak oğlunun evlilik fotoğraflarını gösterdi.

Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Sergül Şerbetçi, 1,5 yıl önce kiracısı Emre Akyol'a oğlunun evlenip, eve yerleşeceğini söyledi. Şerbetçi, kiracısından evi boşaltmasını istedi. Akyol evi boşaltmayacağını söyledi. Ev sahibi ve kiracı arasında yeni kontrat imzalanmadı. Akyol evi boşaltmayınca Şerbetçi, tahliye davası açtı.

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NİKAH FOTOĞRAFLARINI DELİL OLARAK SUNDU

3'üncü duruşmada ifade veren kiracı Akyol, ev sahibinin oğlunun evlendiği yalanıyla kendisini evden çıkarıp, başka birine daha yüksek fiyata kiralamak istediğini söyledi. Ev sahibi Şerbetçi ise oğlunun bir süre önce evlendiğini belirtip, nikah fotoğraflarını gösterdi. Mahkeme, duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.

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'OĞLUM VE GELİNİM APARTTA KALIYOR'

Ev sahibi Sergül Şerbetçi, amacının evin kirasını yükseltmek ya da başka kiracı yerleştirmek olmadığını belirtip, "Evimde kiracım 2 bin 500 TL'ye oturuyor. Konum gereği bölgede ev kiraları ortalama 15 bin lira. Tek amacım oğlumu ve gelinimi evime yerleştirmek. Bir yıldan bu yana kiracıları evden çıkarmaya çalışıyorum ama bir türlü çıkaramadım. Oğlum ocak ayında evlendi. 1 yıl önce tahliye davası açtım. Ancak mahkemeler çok uzun sürüyor. Üçüncü duruşma görüldü ve 6 ay sonrasına ertelendi. Biz ev sahipleri hep haksız görülüyoruz. Ben ve oğlum çok mağdur olduk. Onlar apartta kalmaya başladı. Eşyaları depoda bekliyor." diye konuştu.

Şerbetçi şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme süreci neredeyse 1 yılı geçti. Daha ne kadar bekleyeceğim? Psikolojim bozuldu, ilaçlar kullanmaya başladım. Biri benim çığlığımı duysun istiyorum. Artık ev sahiplerinin haklarını yemesinler. Oğlum kendi evinde oturmalı. Kiracı evimden çıksın istiyorum. Tahliye davası açtıktan sonra kiracımla aramızda yaşanan sorunlar nedeniyle de mahkemelik olduk. Onlar bana davalar açtı bende ona davalar açtım. Şu anda 5 ayrı davamız var" dedi.

Kiracı Akyol ise mahkeme sürecinin devam ettiğini belirtip, herhangi bir açıklama yapmak istemediğini söyledi.

(DHA)

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Kiracı Kira ev sahibi konut
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