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  4. Ev sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Vergi istisnası için yeni rakam belli oldu

Ev sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Vergi istisnası için yeni rakam belli oldu

04.01.2024 17:23 | Son Güncelleme:
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Gelir vergisinde kazanç unsurları itibarıyla düzenlenmiş çok sayıda mükellefin faydalandığı istisna ve indirim tutarları da yeniden değerleme oranında artırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnasının 2024 yılı için 33 bin lira olduğunu açıkladı. 33 bin liranın üstünde kira geliri elde eden ev sahipleri ise vergiye tabi olacak.

Ev sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Vergi istisnası için yeni rakam belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılında uygulanacak olan mesken (ev-konut) kira geliri vergi istisnasının detaylarını açıkladı. Buna göre, 2024 yılında 33 bin TL'ye kadar olan kira gelirleri için ev sahipleri gelir vergisi ödemeyecek.

Gelir vergisinde kazanç unsurları itibarıyla düzenlenmiş çok sayıda mükellefin faydalandığı istisna ve indirim tutarları da yeniden değerleme oranında artırıldı.

Kira gelirlerindeki 21 bin lira olan istisna tutarı 33 bin liraya, değer artış kazançlarındaki 55 bin lira istisna tutarı 87 bin liraya, arızi kazançlardaki 129 bin lira istisna tutarı 200 bin liraya, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 13 bin liraya çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 2024 yılı için 33 bin lira olarak belirlendi.

Buna göre bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde eden ev sahipleri herhangi bir gelir vergisi ödemeyecek.

33 bin liranın üstünde kira geliri elde eden ev sahipleri ise vergiye tabi olacak.


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vergi ev sahibi istisna
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