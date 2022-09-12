FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yarın kritik gün! İşte ucuz konut projesine başvuru şartları...

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yarın kritik gün! İşte ucuz konut projesine başvuru şartları...

12.09.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dar gelirlileri ev sahibi yapacak Ucuz Konut projesiyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi. İşte sosyal konut projesine dair tüm detaylar…

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Yarın kritik gün! İşte ucuz konut projesine başvuru şartları...

Yüksek kiralar ve bankaların faiz oranları nedeniyle ev sahibi olamayan vatandaşlara ev alma imkanı sağlayacak konut projesinde geri sayım başladı. 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların detayını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Milyonlarca kişi TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını merak ediyor. İşte sosyal konut projesine başvuru şartları...

konut9

TAPUDA KAYITLI KONUTLARI OLMAYACAK

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

KİMLER BAŞVURACAK?

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

iStock-1292244445 (4)

MAAŞ SINIRI NE KADAR?

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

konut-satis

YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

ARSA KAMPANYASINA ARSASI OLAN BAŞVURAMAYACAK

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

İŞ YERLERİ İÇİN BAŞVURU BEDELİ 2 BİN LİRA OLACAK

TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, "Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi.

Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.

Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek.

Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ucuz sosyal konut projesi ile asgari ücret kazanana büyük fırsat: Son 3 gün kaldı! Erdoğan detayları açıklayacakTOKİ ucuz sosyal konut projesi ile asgari ücret kazanana büyük fırsat: Son 3 gün kaldı! Erdoğan detayları açıklayacak
Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladıErdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
Emekli maaş promosyonunda flaş gelişme!Emekli maaş promosyonunda flaş gelişme!
Anahtar Kelimeler:
TOKİ konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Takside iğrenç iddia! Ne polisi dinledi ne de kadınları

Takside iğrenç iddia! Ne polisi dinledi ne de kadınları

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştu

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştu

Emekli promosyonları 10 bin lirayı aşabilir

Emekli promosyonları 10 bin lirayı aşabilir

Kamudaki sözleşmeli personel için son viraj

Kamudaki sözleşmeli personel için son viraj

'1,5 ay içinde kapıyı çalacak' diyerek duyurdu

'1,5 ay içinde kapıyı çalacak' diyerek duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.