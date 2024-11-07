Ev sahibi olmak isteyenler için TOKİ çalışmalara başladı! 235 bin lira peşinat ile ev fırsatı detayları belli oldu!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir adım attı. Buna göre, uygun fiyatl ile konut almayı hedefleyen projenin kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinde hayata geçirilecek.

326 KONUT SATIŞA SUNULACAK

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Kocadere Mahallesi'nde başlayan projede, toplam 326 konut satışa sunulacak. Peki, TOKİ konut projesine başvurular nereden yapılacak? İşte tüm detaylar...

TOKİ'NİN İNTERNET SİTESİNDE BAŞVURULAR YAPILABİLİR

Projede 3+1 daire seçenekleri sunuluyor. Daireler için belirlenen peşinat tutarı yüzde 10 olarak hesaplanırken, zemin kat dairelerde bu tutar 235 bin TL, üst kat dairelerde ise 264.960 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Konut bedelinin kalan kısmı için ise 180 aya kadar vade imkanı sağlanıyor. Aylık taksit ödemeleri 11.755 TL olarak belirlendi.

Projeden ev sahibi olmak isteyenler, başvuru koşulları ve diğer detaylara TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.