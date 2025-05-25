Ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren gelişme! 'Bankalar daha olumlu yaklaşmaya başladı' Konut kredisinde dikkat çeken hareket

Konut satışlarında hareket sürüyor. Yıl sonu için 1,5 milyon adetlik rekor tahminler sürüyor. Sektör bakımından, satışlarda 'ipotekli' olanlarda payın yükselmesi de olumlu bir gelişme olarak görülüyor. Peki, konut satışlarında kredi kullanımında son durum ne? İşte detaylar...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bir süredir konuşulan, bankaların kredi verme konusunda elini sıkı tutması konusunun yavaş yavaş çözülmeye başladığı belirtildi. Konut alımında isteğe karşı bankalar da kesenin ağzını açmaya başladı. Konut satışları temmuz 2024'te başlayıp bir süre daha çok nakit alımı ile gerçekleşirken şimdi ise yerini yavaş yavaş kredili alımlara bırakmaya başladı.

"TALEBE DAHA OLUMLU YAKLAŞMAYA BAŞLADIK"

Son olarak; nisan konut satış verileri doğrultusunda; 'ipotekli konut alımı' yüzde 99,4 oranında artış gösterdi. 2024 yılının ilk 4 ayında toplamda yaklaşık 35 bin ipotekli satış gerçekleşirken 2025 yılının ilk dört ayında ise 69 bin ipotekli konut satışı oldu. Kredili satışların artışının sektörün daha iyi yerlere geleceğine dair bir sinyal olarak görüldüğü aktarılıyor. Konuyla alakalı bankacılık kaynaklarının ise "Konut talebi durmadı, sadece ertelendi. Faizlerin daha ulaşılabilir seviyelere gelmesiyle birlikte kredili alım yeniden cazip hâle geldi. Bankalar olarak bu talebe daha olumlu yaklaşmaya başladık" dediği aktarıldı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KREDİLİ SATIŞLARDA ARTIŞ

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kredili satışlarda artış görülürken Anadolu'da bazı şehirlerde halen nakit alım ağırlıklı bir tablo ortaya çıkıyor. Fakat uzmanlara göre; krediye ulaşımın kolaylaşmasıyla bu farkın zaman içinde azalması ve daha dengeli bir satış haritası oluşması bekleniyor.

TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksinde son iki ayda görülen hafif yükselişin, konut alımlarındaki artışla paralellik göstermesi de dikkat çekiyor. Ekonomistler, kredili alım trendinin istikrarlı biçimde sürmesi durumunda, inşaat ve bağlı sektörlerde de istihdam ve üretim artışı görülebileceğini ifade ediyor.

ORTA GELİR GRUBUNDA KONUT ALIMINDA HAREKET

Gayrimenkul uzmanlarına göre ipotekli satışlardaki yükseliş 'psikolojik bir eşik' olarak değerlendiriliyor. Sektördekiler "İpotekli satışların toplam satışlar içindeki oranı arttıkça, piyasaya olan güven de artar. Bu durum, hem arz tarafını hem de alıcıyı cesaretlendirir" derken, yıl sonu hedefi olan 1,5 milyon satış adedine ulaşılabileceği vurgulanıyor.

Gayrimenkul danışmanlarına göre; artan kredili satışlar yatırım amaçlı alımlardan ziyade oturum amaçlı konutlara yöneldi. Bu noktada özellikle ilk kez ev sahibi olacak orta gelir grubunun tekrar piyasaya dönmesi, sektör için önemli bir gelişme olarak kaydediliyor. Söz konusu eğilimin, konut piyasasında fiyat dengesi ve arz talep uyumunun tekrar kurulmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor.