Evinizi taşımadan önce iki kez düşünün! Nakliye tuzağı: 9 bin TL dediler, eşyaları yükleyince 39 bin TL aldılar

İstanbul'da evini taşımak için nakliye firmasıyla 9 bin TL karşılığında anlaşan adam sonrasında yaşadıklarıyla şaştı kaldı. İnternetten bulduğu numarayı arayan ve anlaşan Süleyman Yılmaz, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde evini taşımak için harekete geçti.

9 BİN DEDİLER, 39 BİN LİRA ALDILAR

Nakliyecilerin de gelmesiyle birlikte eşyalar kısa sürede kamyona yüklendi. Evini Sultanbeyli'den Samandıra'ya taşımak isteyen Yılmaz, eşyalar kamyona yüklenir yüklenmez fiyatın 39 bin TL'ye çıktığını duydu.

Taşımacıların kendisine "O 9 bin değil, 39 bin" dediklerini belirten adam, böyle bir şeyin mümkün olamayacağını böyle bir şeyi karıştırmış ya da yanlış anlamış olamayacağını belirtti.

EŞYALARI YÜKLENMİŞTİ, ÖDEMEK ZORUNDA KALDI

5 km'lik mesafe için 39 bin TL ödenmesi için kendisine çok büyük bir baskı yapıldığını belirten Yılmaz, başka bir şansının kalmadığını ve eşyalarının yüzde 90'ının indiğini söyleyerek ödeme yapmak zorunda kaldı.

MUHABİRİ DE AYNI TUZAĞA ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR

Aynı nakliyat firmasını müşteriymiş gibi arayan Show Haber muhabiri de "9 bin 500 TL'ye yardımcı oluruz" cevabını aldı. İddiaların sorulduğu firma yetkilisi öyle bir durumun yaşanmadığını söyledi.







