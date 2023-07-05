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Fahiş kiralara kalıcı çözüm: 'İspanya modeli' geliyor! Ev sahiplerini üzecek 'vergi' düzenlemesi

05.07.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek kiraya karşı yüzde 25 zam sınırı uzatılırken, son günlerde sıkça dile getirilen 'İspanya modeli'nin, Türkiye'de de uygulanması gündeme geldi. Fahiş ev kiralarına karşı kalıcı çözüm olacağı düşünülen uygulama için AK Parti harekete geçti. Yeni düzenleme ile hayalet ev olarak tanımlanan boş evlerden daha fazla vergi alınması planlanıyor. İşte tüm detaylar...

Fahiş kiralara kalıcı çözüm: 'İspanya modeli' geliyor! Ev sahiplerini üzecek 'vergi' düzenlemesi

Fahiş kiraya karşı yüzde 25 zam sınırı bir sene daha uzatılırken, kalıcı çözüm için 'hayalet ev' olarak adlandırılan boş evler mercek altına alındı. Yeni düzenleme ile birlikte yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlere yüksek vergi geliyor.

FAHİŞ KİRAYA KARŞI 'İSPANYA MODELİ'

Boş eve yüksek vergi düzenlemesi son günlerde tartışılan formüllerden biri olurken; 'İspanya modeli' olarak da bilinen düzenleme için düğmeye basıldı.

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BÖLGE BÖLGE TESPİT EDİLECEK

Show Haber'de yer alan habere göre ilk adımda ise boş tutulan evlerin bölge bölge haritasının çıkarılacağı öğrenildi.

Çok sayıda konutun boş kalması, kira krizinin daha da derinleşmesine neden olurken, AK Parti meclis grubu, 'İspanya modeli'ne sıcak bakıyor.

2

MECLİS'E SUNULACAK

Yüksek vergi vermek yerine ev sahiplerinin evlerini kiraya vermek isteyeceği görüşü hakim olurken; düzenlemenin en kısa sürede tamamlanarak teklif olarak Meclis'e sunulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kira ev sahibi

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