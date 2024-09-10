Faizler yüksek diye ev almaktan vazgeçenler bu detayı bilmiyordu! Konut ve kirada artış frene basmıştı: “Faiz oranları düşerse kredi yapılandırılabilir”

Son dönemde konut fiyatlarındaki artış enflasyonun gerisinde kalırken, reel bazda fiyatların düştüğü gözlemleniyor. Temmuz verilerine göre, konut fiyatlarında yüzde 14,3 oranında reel kayıp yaşandı. Özellikle kira artışlarında da bir yavaşlama olduğu dikkat çekiyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet’e yaptığı açıklamada konut ve kira piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

“KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ 2-3 AY DEVAM EDECEK”

Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut fiyatlarında son bir yılda reel bazda düşüş yaşandığını, ancak bu düşüşün son aylarda normalleştiğini belirtti. İnşaat maliyetlerinin artması ve arzın azalması, konut fiyatlarında toparlanma sinyalleri veriyor. Özelmacıklı, fiyatların hala enflasyonun altında seyretmesine rağmen, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bu farkın daha belirgin olduğunu vurguladı.

İstanbul’da metrekare fiyatlarının enflasyona göre daha düşük olduğunu söyleyen Özelmacıklı, "Önümüzdeki 2-3 ay boyunca reel bazda düşüş sürecektir. Ancak yeni yıl itibarıyla fiyatların toparlanacağını ve enflasyon seviyesini yakalayacağını düşünüyorum" dedi.

KİRACI OLMAK ARTIK DAHA AVANTAJLI

Son dönemde kira artışları, konut satış fiyatlarına göre daha yüksek bir artış gösterse de, Türkiye genelinde kiralık daire sayısında artış yaşandığı için kira fiyatlarında da bir yavaşlama gözleniyor. Özellikle yüzde 25 kira artış sınırının sona ermesiyle, birçok mülk sahibinin dairelerini kiraya verme eğiliminde olduğu belirtiliyor. Bu durum, kiralık daire arzını artırarak kira artışını bir nebze frenlemiş durumda.

Özelmacıklı, "Kiralarda enflasyona göre bir yavaşlama görüyoruz. Yüksek faiz oranları, ev almak yerine kiracı olmayı daha avantajlı hale getirdi. 3 milyon TL’ye bir daire almak yerine mevduat faizine yatırıldığında, kiranın çok üzerinde gelir elde edilebiliyor” diye ekledi.

YATIRIM İÇİN EV ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Eylül ayının konut almak için uygun bir dönem olduğunu belirten Özelmacıklı, mevsimsel etkenler ve piyasanın normalleşme süreci nedeniyle bu ayın fırsatlar sunduğunu söyledi. Faiz oranları yüksek olsa bile, alınan evin kira getirisi ile borçlanmanın karşılanabileceğini vurguladı. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde faiz oranlarının düşmesi durumunda kredi yapılandırma yapılabileceği de önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

“FAİZ ORANLARI DÜŞERSE KREDİ YAPILANDIRILABİLİR”

Özelmacıklı, faiz oranlarının düşmesiyle konut fiyatlarının artacağını öngörüyor. 2025 yılına kadar gayrimenkul fiyatlarında önemli bir artış yaşanacağını belirten uzman, faiz oranlarının düşük olduğu dönemlerde ev sahibi olmanın daha zor hale geleceğini ve talep patlaması yaşanacağını ifade etti. Bu yüzden, mevcut yüksek faiz oranlarına rağmen ev sahibi olmanın mantıklı bir tercih olabileceğini belirtti ve şunları söyledi:

“Bir kişi bugün 2 milyon TL konut kredisi çekse, 1 milyon TL’de üstüne kendisi koysa 3 milyon TL’lik bir ev aldığında 120 ayda taksit tutarları 62 bin TL seviyesinde olacak. Bu daire o bölgede 25-30 bin TL kiraya verilebilecek. Şu anki piyasa koşullarında kira bedelinin iki katı ile borçlanarak yüksek faiz olsa da ev alınabilir. Faiz oranları ileride düşerse kredi yapılandırılabilir.”