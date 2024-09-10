FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Faizler yüksek diye ev almaktan vazgeçenler bu detayı bilmiyordu! Konut ve kirada artış frene basmıştı: “Faiz oranları düşerse kredi yapılandırılabilir”

Faizler yüksek diye ev almaktan vazgeçenler bu detayı bilmiyordu! Konut ve kirada artış frene basmıştı: “Faiz oranları düşerse kredi yapılandırılabilir”

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.09.2024 08:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konutta hem satış fiyatları hem de kira fiyatları frene basarken bu gerilemenin önümüzdeki 2-3 ay daha devam etmesi bekleniyor. Fiyatlarda geri çekilmeye karşın oldukça yüksek olan konut kredi faizleri için dikkat çeken bilgiyi sektör temsilcileri paylaştı. Kredi faiz oranları yüksek diye ev almaktan vazgeçenler için , “Faiz oranları düşerse kredi yapılandırılabilir” uyarısını yaptılar.

Son dönemde konut fiyatlarındaki artış enflasyonun gerisinde kalırken, reel bazda fiyatların düştüğü gözlemleniyor. Temmuz verilerine göre, konut fiyatlarında yüzde 14,3 oranında reel kayıp yaşandı. Özellikle kira artışlarında da bir yavaşlama olduğu dikkat çekiyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet’e yaptığı açıklamada konut ve kira piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

EMLAK (51)

“KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ 2-3 AY DEVAM EDECEK”

Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut fiyatlarında son bir yılda reel bazda düşüş yaşandığını, ancak bu düşüşün son aylarda normalleştiğini belirtti. İnşaat maliyetlerinin artması ve arzın azalması, konut fiyatlarında toparlanma sinyalleri veriyor. Özelmacıklı, fiyatların hala enflasyonun altında seyretmesine rağmen, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde bu farkın daha belirgin olduğunu vurguladı.
İstanbul’da metrekare fiyatlarının enflasyona göre daha düşük olduğunu söyleyen Özelmacıklı, "Önümüzdeki 2-3 ay boyunca reel bazda düşüş sürecektir. Ancak yeni yıl itibarıyla fiyatların toparlanacağını ve enflasyon seviyesini yakalayacağını düşünüyorum" dedi.

EMLAK (40)

KİRACI OLMAK ARTIK DAHA AVANTAJLI

Son dönemde kira artışları, konut satış fiyatlarına göre daha yüksek bir artış gösterse de, Türkiye genelinde kiralık daire sayısında artış yaşandığı için kira fiyatlarında da bir yavaşlama gözleniyor. Özellikle yüzde 25 kira artış sınırının sona ermesiyle, birçok mülk sahibinin dairelerini kiraya verme eğiliminde olduğu belirtiliyor. Bu durum, kiralık daire arzını artırarak kira artışını bir nebze frenlemiş durumda.

Özelmacıklı, "Kiralarda enflasyona göre bir yavaşlama görüyoruz. Yüksek faiz oranları, ev almak yerine kiracı olmayı daha avantajlı hale getirdi. 3 milyon TL’ye bir daire almak yerine mevduat faizine yatırıldığında, kiranın çok üzerinde gelir elde edilebiliyor” diye ekledi.

EMLAK (56)

YATIRIM İÇİN EV ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Eylül ayının konut almak için uygun bir dönem olduğunu belirten Özelmacıklı, mevsimsel etkenler ve piyasanın normalleşme süreci nedeniyle bu ayın fırsatlar sunduğunu söyledi. Faiz oranları yüksek olsa bile, alınan evin kira getirisi ile borçlanmanın karşılanabileceğini vurguladı. Ayrıca, ilerleyen dönemlerde faiz oranlarının düşmesi durumunda kredi yapılandırma yapılabileceği de önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

iStock-1621458090

“FAİZ ORANLARI DÜŞERSE KREDİ YAPILANDIRILABİLİR”

Özelmacıklı, faiz oranlarının düşmesiyle konut fiyatlarının artacağını öngörüyor. 2025 yılına kadar gayrimenkul fiyatlarında önemli bir artış yaşanacağını belirten uzman, faiz oranlarının düşük olduğu dönemlerde ev sahibi olmanın daha zor hale geleceğini ve talep patlaması yaşanacağını ifade etti. Bu yüzden, mevcut yüksek faiz oranlarına rağmen ev sahibi olmanın mantıklı bir tercih olabileceğini belirtti ve şunları söyledi:

“Bir kişi bugün 2 milyon TL konut kredisi çekse, 1 milyon TL’de üstüne kendisi koysa 3 milyon TL’lik bir ev aldığında 120 ayda taksit tutarları 62 bin TL seviyesinde olacak. Bu daire o bölgede 25-30 bin TL kiraya verilebilecek. Şu anki piyasa koşullarında kira bedelinin iki katı ile borçlanarak yüksek faiz olsa da ev alınabilir. Faiz oranları ileride düşerse kredi yapılandırılabilir.”

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kredi faiz oranı
En Çok Okunan Haberler
Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri... Oklar ağabey Enes Güran'a döndü

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri... Oklar ağabey Enes Güran'a döndü

Açık açık ‘Narin’in babası sen misin’ diye soruldu! İşte amcanın ifadesi

Açık açık ‘Narin’in babası sen misin’ diye soruldu! İşte amcanın ifadesi

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

1 Ocak'ta milyonlarca araç için zorunlu olacak!

Milyonların alacağı paraya memur zammı dokunuşu!

Milyonların alacağı paraya memur zammı dokunuşu!

Primi çok olan değil çok çalışana da yüksek emekli maaşı!

Primi çok olan değil çok çalışana da yüksek emekli maaşı!

İkinci el araba fiyatlarında 3 ay sonra yeniden! 'Sürpriz olmayacak' diye anlattı: Döviz ve enflasyona göre düşük kaldı

İkinci el araba fiyatlarında 3 ay sonra yeniden! 'Sürpriz olmayacak' diye anlattı: Döviz ve enflasyona göre düşük kaldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.