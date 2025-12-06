'Fırsatı kaçırmasınlar' 2026'da fiyatlar değişecek: Son 25 gün!

emlak-vergisi" style="color:#ff0000">Emlak vergisi için üst sınır belli oldu. Buna göre, 2026 yılı için hazırlanan vergi değerleri 2025 yılının vergi değerlerinin iki katını geçmeyecek. Söz konusu düzenleme ile ilgili Gayrimenkul Uzmanı, Evrim Kırmızıtaş açıklamada bulundu.

EN FAZLA 2 KAT

Kırmızıtaş, CNNTÜRK'te yaptığı açıklamada, "4 yılda bir Meclis toplanıp rayiç bedel belirleniyor. Meclis daha onaylamadan fiyatlar manipüle edilmişti, '10 katına çıkacak, 15 katına çıkacak' diye. Şimdi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 'Rayiç bedel en fazla 2 katına çıkabilir' bu çok önemli" dedi.

"FIRSATI KAÇIRMASINLAR"

Tapu harcını yüzde 2 alıcı ve yüzde 2 satıcının arasınd ödendiğini belirten Kırmızıtaş, "Gayrimenkul satışlarında rayiç bedeli çok önemli çünkü bunun altında gösteremiyorsunuz. En önemli konulardan biri de özellikle emlak vergisi de en fazla iki katına çıkacak. İnsanlar yeni yılda rayiç bedeli artacak diye yıl sonuna doğru alımlarını tamamlıyorlar. Bundan dolayı bu fırsatı kaçırmasınlar, 2026'da rayiç bedellerin fiyatı değişecek" şeklinde konuştu.

İstisna kanunu ile ilgili de açıklamada bulunan Kırmızıtaş, cümlelerini şu şekilde sürdürdü:



"Eğer 47 bin TL kira alıyorsanız, 47 bin TL alanlardan vergi alınmıyor. 2026 yılında ise bu rakam 58 bin TL'ye çıkacak. Eğer düşük rakamlı bir kira alıyorsan vergi ödemiyorsunuz istisnası devam etti"