FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

'Fırsatı kaçırmasınlar' 2026'da fiyatlar değişecek: Son 25 gün!

2026 yılı için görüşülen emlak vergisinin üst sınırı belli oldu. Buna göre, 2026 yılı için hazırlanan vergi değerleri 2025 yılının vergi değerlerinin iki katını geçmeyecek. Söz konusu düzenleme ile ilgili, Gayrimenkul Uzmanı, Evrim Kırmızıtaş değerlendirmede bulundu.

'Fırsatı kaçırmasınlar' 2026'da fiyatlar değişecek: Son 25 gün!

emlak-vergisi" style="color:#ff0000">Emlak vergisi için üst sınır belli oldu. Buna göre, 2026 yılı için hazırlanan vergi değerleri 2025 yılının vergi değerlerinin iki katını geçmeyecek. Söz konusu düzenleme ile ilgili Gayrimenkul Uzmanı, Evrim Kırmızıtaş açıklamada bulundu.

Fırsatı kaçırmasınlar 2026 da fiyatlar değişecek: Son 25 gün! 1

EN FAZLA 2 KAT

Kırmızıtaş, CNNTÜRK'te yaptığı açıklamada, "4 yılda bir Meclis toplanıp rayiç bedel belirleniyor. Meclis daha onaylamadan fiyatlar manipüle edilmişti, '10 katına çıkacak, 15 katına çıkacak' diye. Şimdi ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 'Rayiç bedel en fazla 2 katına çıkabilir' bu çok önemli" dedi.

Fırsatı kaçırmasınlar 2026 da fiyatlar değişecek: Son 25 gün! 2

"FIRSATI KAÇIRMASINLAR"

Tapu harcını yüzde 2 alıcı ve yüzde 2 satıcının arasınd ödendiğini belirten Kırmızıtaş, "Gayrimenkul satışlarında rayiç bedeli çok önemli çünkü bunun altında gösteremiyorsunuz. En önemli konulardan biri de özellikle emlak vergisi de en fazla iki katına çıkacak. İnsanlar yeni yılda rayiç bedeli artacak diye yıl sonuna doğru alımlarını tamamlıyorlar. Bundan dolayı bu fırsatı kaçırmasınlar, 2026'da rayiç bedellerin fiyatı değişecek" şeklinde konuştu.

Fırsatı kaçırmasınlar 2026 da fiyatlar değişecek: Son 25 gün! 3

İstisna kanunu ile ilgili de açıklamada bulunan Kırmızıtaş, cümlelerini şu şekilde sürdürdü:

"Eğer 47 bin TL kira alıyorsanız, 47 bin TL alanlardan vergi alınmıyor. 2026 yılında ise bu rakam 58 bin TL'ye çıkacak. Eğer düşük rakamlı bir kira alıyorsan vergi ödemiyorsunuz istisnası devam etti"Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da 19 okul bahçesi ücretli otoparka dönüştü! İstanbul'da 19 okul bahçesi ücretli otoparka dönüştü!
Herkes görmezden geldi: En sonunda çeyrek altını kazandı! Herkes görmezden geldi: En sonunda çeyrek altını kazandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Emlak vergisi emlak rayiç bedel düşük göstermenin cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.