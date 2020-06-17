'Fiyat artışları emlak sektörünü durduruyor' uyarısı

Altınay, AA muhabirine, destek paketinin kendilerini mutlu ettiğini, emlak piyasasının hareketliliği için ev sahiplerinden de özel bankalardan da duyarlı bir duruş beklediklerini söyledi.

Destek paketiyle, uzun süredir ev almak isteyip de maddi zorluklar nedeniyle alamayanların ev sahibi olmasının önünün açıldığını kaydeden Altınay, "Hükümetimizin aldığı son kararlarla birlikte gayrimenkul sektörünün canlanması için sıfır olan konutlarda yüzde 0,64, ikinci el konutlarda da yüzde 0,74 faiz oranlarını devlet bankaları uygulamaya başladı. Bizler emlakçılar olarak, yüzde 0,64 olan birinci el konutlardaki faiz oranının ikinci el konutlarda da uygulanmasını istiyoruz. Bu hem vatandaşlarımızın menfaatine hem de emlakçılarımızın daha hareketli günler yaşamasına vesile olacaktır." diye konuştu.

Hükümetin oldukça olumlu adımlar attığına işaret eden Altınay, "Hareketlilik piyasaya canlılık getiriyor. İnşallah temennimiz bundan sonra çok daha hareketli olması fakat talep edilen kredi miktarlarıyla, kamu bankalarında çok fazla karşılık bulamıyoruz. İstenilen miktarda kredi onaylanmadığı için işlerimiz zaman zaman bozulma aşamasına geliyor. Diğer bankalarımız var, özel bankalar. Hükümetimizin onları da ikna ederek bu düşük faiz oranlı kredilerin tüm bankalarımızdan halkımıza yansıtılmasını ve alım satımların hareketlenmesini Konya Emlakçılar Odası olarak canıgönülden destekliyoruz." ifadelerini kullandı.