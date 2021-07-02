FuzulEv'den BDDK'nın kararıyla ilgili açıklama

Vatandaşları peşinatsız, faizsiz ve kredisiz sistemle ev ve otomobil sahibi yapan "Tasarruf finansman modeli"nde son dönemece girildi. Yasal düzenleme ile Devlet kontrolüne intibak sağlamak için Nisan ayında BDDK’ya başvuru yapan 35 şirketten 21’inin yeterliliği karşılamadığına vurgu yapan FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, “Biz FuzulEv olarak 2 seneden bu yana yasanın çıkması için Hükümet nezdinde görüşmeler yapıyorduk. Çünkü yeterli sermaye gücü ve şeffaflığı olmayan bir çok şirket sisteme girmişti. Şimdi BDDK’nın titiz çalışması ile birlikte 7 güçlü ve şeffaf şirket intibaka hak kazanacak ve vatandaş için de risk kalmayacak” sözlerini kullandı.

BDDK’ya nisan ayında, tasarruf finansman şirketlerinden 23'ü tek başına, 12'si ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere toplam 35 şirket intibak başvurusunda bulunmuştu. Kurum, Resmi Gazete’de başvuru yapan 35 şirketten 21 faizsiz tasfiyesine karar verdi. FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, tasarruf finansman modelinin Türkiye için çok değerli olduğunu ve devletin bu nedenle BDDK intibak sürecinde çok titiz ve dikkatli olduğunu vurguladı. Yeterince sermayesi güçlü olmayan ya da şeffaflık konusunda BDDK’nın onayını alamayan şirketlerin elenmesi ile yalnızca Türkiye’de değil uluslararası piyasalarda da tasarruf finansman modeline olan itibarın artacağını ifade etti.

ULUSLARARASI STANDARLAR GÖZETİLİYOR

BDDK intibak sürecine başvuru yapan şirketlerin her yönüyle titizlikle incelendiğini ve uluslararası standartlara uygun olanlarla yola devam edileceğini ifade eden Akbal, “Devlet yetkilileri şirketlerin her türlü alanda sürdürülebilirliğine baktılar ve 21 şirketin devam edemeyeceğine karar verdiler. Bankalar gibi sınırlı sayıda güçlü firma ile yola devam etmek gerekti. Bunu sağlayamayan arkadaşlarımız tasfiye sürecine girecekler. Kalan 7 firma ile süreç devam edecek. Yola devam eden firmalarla tasarruf finansman modeli uluslararası standartlara kavuşacak” diye konuştu.

350 BİN KATLIMCININ YÜZDE 90'I İLK 7 ŞİRKETTE

Tasarruf Finansman modeline dahil olan 350 bin katılımcının yüzde 90’ının FuzulEv gibi sistemde devam etmeye hak kazanacak 7 şirket bünyesinde bulunduğunu belirten Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tasfiye edilen firmalardaki müşteri sayısı sadece yüzde 10 civarında. Ayrıca söz konusu tasfiye edilen şirketler yeni olduğu için vatandaşların bunlara çok fazla ödeme yaptıklarını düşünmüyoruz. BDDK’nın bu tasfiye edilen şirketlerdeki müşterileri, FuzulEv gibi intibaktan geçmesi kesin görülen 7 şirkete yönlendirmesi söz konusu olabilir. İlerleyen günlerde detaylar netlik kazanacaktır."



