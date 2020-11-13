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Gayrimenkul satışı 10 ayda 2 milyonu aştı

EMLAK HABERLERİ  | 13.11.2020 11:58 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, yurt genelinde yılın 10 ayında satış işlemi yapılan gayrimenkul sayısı 2 milyon 241 bin 850'ye ulaştı.

Gayrimenkul satışı 10 ayda 2 milyonu aştı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, bu yılın 10 ayında 8 milyon 936 bin 74 işlem gerçekleşti.

Kredi faiz oranlarının düşmesi ile başlayan gayrimenkul satışlarındaki artış ekim ayında da devam etti. Önceki yıllarda yılın sonunda elde edilen satış rakamı, bu yılın 10 ayında yakalandı.
Buna göre, ülke genelinde geçen yılın 10 ayında 1 milyon 782 bin 36 gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) satışı yapılırken, bu sayı 2020'nin aynı döneminde 2 milyon 241 bin 850'ye yükseldi.

Tapuda bu satışlarda 414 milyar 308 milyon 468 bin 608 liralık değer ibraz edildi.

Yurt genelinde tüm işlemlerde geçen yıl 3 trilyon 841 milyar 670 milyon 996 bin 357 lira değer ibraz edilirken bu rakam 2020'nin aynı döneminde 1 trilyon 861 milyar 337 milyon 559 bin 774 liraya geriledi.

HARÇ GELİRİ GEÇEN YILA ORANLA İKİ KAT ARTTI

Tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri ise 15 milyar 10 milyon 629 bin 369 lira olarak kaydedildi. Bağış, taksim, ipotek, intikal ve tahsis gibi diğer işlemlerden sağlanan harç gelirleriyle rakam toplam 15 milyar 479 milyon 433 bin 973 liraya ulaştı.

Geçen yıl ise gayrimenkul satışlarından elde edilen harç geliri 7 milyar 339 milyon 635 bin 716 lira olarak kayda geçmişti.


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