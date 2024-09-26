Gayrimenkul sektöründe bakanlık alarmda... Fırsatçılara geçit yok! Milyonlarca lira ceza kesildi

Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası'nın konut kredisinde faiz indirimi yapması sonrası bazı emlak sitelerinde konut fiyatları ani bir artış göstermişti. Ticaret Bakanlığı ise duruma el atmış ve tüketiciyi korumada kararlı olunduğunu göstermişti.

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, bakanlık ilan sitelerinde yer alan taşınmaz ilanları da yakından takip ettiğini söyledi. Gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Duman, “Fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek ve tüketici haklarını korumak amacıyla emlak sektörüne yönelik denetimler yoğun şekilde sürdürülüyor. Bakanlık, ilan sitelerinde yer alan taşınmaz ilanları da yakından takip ediyor. Son günlerde özellikle konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağına yönelik haberler üzerine bazı emlak ilanlarında fiyat artışlarına gidildiği, bazı ilanlarda da faizler düşmeye başladığında fiyat artışına gidileceğine yönelik ifadelere yer verildiği belirlendi. Bu ilanların hepsi titizlikle incelenerek gerekli tedbirler alındı” dedi.

89 MİLYON CEZA KESİLDİ

Bakanlığın fahiş artış yaparak haksız ticari uygulamada bulunan emlak şirketlerine idari yaptırım uyguladığını söyleyen Duman, “ Bakanlık, ilan sitelerinden düzenli olarak fiyat değişimlerine ilişkin veriler alıyor ve ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak haksız ticari uygulamada bulunan emlak işletmelerine idari yaptırımlar uyguluyor. Bu kapsamda, ilan fiyatında fahiş artış yaptığı belirlenen 890 emlak işletmesine son 1 yıl içinde 89 milyon lira para cezası verildi. İlerleyen dönemde de kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan emlak işletmelerine göz açtırılmayacak. İlanlar sıkı bir şekilde takip edilerek mevzuata aykırı hareket edenlere 15 bin 846 liradan 475 bin 380 liraya kadar para cezası uygulanabilecek. Vatandaşların taşınmaz fiyatlarında manipülasyon yapmaya veya faiz düşüşü gibi durumları fırsata çevirmeye çalışan işletmelere prim vermemesi, bu işletmeleri Bakanlığa bildirmeleri de önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır